ФОТО ⟩ Похороны Инны Чуриковой: муж сделал фото на телефон, а потом встал с сыном на колени

В Москве в храме Христа Спасителя прошли панихида и прощание с актрисой Инной Чуриковой. Отдать дань памяти и уважения знаменитой актрисе пришли ее коллеги, поклонники и близкие.

СМИ заметили, что муж Инны Чуриковой сделал фотографию на телефон мертвой актрисы, лежащей в гробу, пишет TopNews. После этого Глеб Панфилов вместе с сыном Инны Чуриковой встал на колени перед гробом актрисы.

Фото: IGOR PALKIN

Cын Чуриковой, Иван Панфилов, прилетел на похороны матери из Лондона. У гроба вместе с отцом он расплакался.

Фото: IGOR PALKIN

Министр культуры РФ Ольга Любимова объяснила, почему прощание с Инной Чуриковой провели в храме Христа Спасителя, а не в театре «Ленком», где она служила почти 50 лет. По словам министра, сцена попросту бы не вместила то число людей, которые пришли проститься с ней.

Фото: IGOR PALKIN

Провожали Инну Чурикову в последний путь аплодисментами.

Гроб с Инной Чуриковой привезли на Новодевичье кладбище, где собрались десятки ее поклонников. Для артистки подготовили могилу на элитном кладбище России.