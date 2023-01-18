Во вторник днем из магазина Grossi в Ракке был украден лотерейный ящик политика Сирета Котки, куда люди могли положить листы с ответами на кроссворд, чтобы выиграть именную кружку Сирет Котка. «Это явно воровство!», – возмущенно говорит Котка.
ФОТО ⟩ «Она взял ее с витрины и ушла»: пожилая женщина украла из магазина Grossi предвыборную лотерейную коробку политика
Во вторник, 17 января, около двух часов дня пожилая женщина решила украсть предвыборную лотерейную коробку политика Сирет Котки с витрины, которая находилась рядом с кассиром в магазине Grossi в городе Ракке.
«В то время в магазине было довольно много людей, так что были люди, которые могли заметить, но они не понимали, что так делать нельзя. Человек просто взял ее и ушел», – сказала Котка в интервью Elu24. Политик добавила, что в тот момент женщина ничего не покупала в магазине, а просто прошла через кассу с коробкой.
Котка даже не может сказать, зачем женщине понадобился ее ящик. «Я не знаю, сделала ли она это неосознанно или сознательно. В любом случае, Ракке – довольно маленькое местечко, и на видео показаны действия этого человека. Я дам женщине время до 10 часов завтрашнего дня, чтобы она вернул коробку с контрольными листами, или я подам жалобу в полицию», – сказала Котка. Она рассчитывает на давление со стороны общества и рассматривает вмешательство полиции как последнее средство.