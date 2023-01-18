ФОТО ⟩ «Она взял ее с витрины и ушла»: пожилая женщина украла из магазина Grossi предвыборную лотерейную коробку политика

Во вторник, 17 января, около двух часов дня пожилая женщина решила украсть предвыборную лотерейную коробку политика Сирет Котки с витрины, которая находилась рядом с кассиром в магазине Grossi в городе Ракке.

«В то время в магазине было довольно много людей, так что были люди, которые могли заметить, но они не понимали, что так делать нельзя. Человек просто взял ее и ушел», – сказала Котка в интервью Elu24. Политик добавила, что в тот момент женщина ничего не покупала в магазине, а просто прошла через кассу с коробкой.