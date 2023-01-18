ФОТО ⟩ Горожане потрясены случившимся: в память о женщине, погибшей в финском торговом центре, возлагают цветы

Днем 7 января в торговом центре Iso Omena в Эспоо скончался задержанный охранниками человек. По словам очевидцев, женщина в момент задержания не вела себя агрессивно и просила о помощи. Около восьми часов полиция Ляэне-Уусимаа сообщила, что задержанная скончалась.