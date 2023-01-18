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ФОТО ⟩ Горожане потрясены случившимся: в память о женщине, погибшей в финском торговом центре, возлагают цветы

Хевели Туйск
Горожане потрясены случившимся: в память о женщине, погибшей в финском торговом центре, возлагают цветы
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Эспоо зимой. Снимок иллюстративный.
Эспоо зимой. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Женщина средних лет умерла 7 января, будучи задержанной охранниками в торговом центре Iso Omena в Финляндии. В память о ней к месту происшествия в Iso Omena было принесено большое количество цветов.

Днем 7 января в торговом центре Iso Omena в Эспоо скончался задержанный охранниками человек. По словам очевидцев, женщина в момент задержания не вела себя агрессивно и просила о помощи. Около восьми часов полиция Ляэне-Уусимаа сообщила, что задержанная скончалась.

«Задержанная женщина попросила позвонить по номеру 112», – рассказал очевидец. Генеральный директор охранной компании прокомментировал инцидент как шокирующий. Возбуждено уголовное дело, охранники обвиняются в причинении смерти.

Люди принесли на место много цветов и фотографию женщины.

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