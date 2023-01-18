Женщина средних лет умерла 7 января, будучи задержанной охранниками в торговом центре Iso Omena в Финляндии. В память о ней к месту происшествия в Iso Omena было принесено большое количество цветов.
ФОТО ⟩ Горожане потрясены случившимся: в память о женщине, погибшей в финском торговом центре, возлагают цветы
Горожане потрясены случившимся: в память о женщине, погибшей в финском торговом центре, возлагают цветы
Днем 7 января в торговом центре Iso Omena в Эспоо скончался задержанный охранниками человек. По словам очевидцев, женщина в момент задержания не вела себя агрессивно и просила о помощи. Около восьми часов полиция Ляэне-Уусимаа сообщила, что задержанная скончалась.
«Задержанная женщина попросила позвонить по номеру 112», – рассказал очевидец. Генеральный директор охранной компании прокомментировал инцидент как шокирующий. Возбуждено уголовное дело, охранники обвиняются в причинении смерти.
Люди принесли на место много цветов и фотографию женщины.