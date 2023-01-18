Миллионеры никогда не делали 3 вещи 18 января: приметы и запреты, которые могут забрать всю удачу

18 января церковь вспоминает крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей или Крестителем в реке Иордан. В этот день отмечают Крещенский сочельник.

В этот день хозяйки готовили блины, оладья, каши, традиционное сочиво.

Принято было 18 января ходить в церковь, однако окунаться в прорубь по церковным понятиям в этот день не обязательно.

18 января обязательно убирали в доме. Стоит провести генеральную уборку, стирку и вынести весь хлам, но до обеда.

Вода в водоёмах сегодня считается освященной, поэтому хорошим деянием считается набрать воду.

Наши предки верили, что гадания сегодня имеют большую силу и способны рассказать истину. Также 18 января можно загадать желание после появления первой звезды, выйдя на улицу. Оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 18 января

Нельзя 18 января ругаться, проявлять агрессию и злиться.

Нельзя 18 января убирать в доме после заката тоже под запретом.

Нельзя 18 января просить и давать в долг. Можно потерять все сбережения.

Нельзя 18 января стричь волосы и ногти. Можно судьбу свою срезать.

Нельзя 18 января заниматься рукоделием, шить, вязать и вышивать.

Нельзя 18 января заходить в дом и оставлять обувь за порогом, ждать болезни.

Приметы на 18 января