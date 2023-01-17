Глава небольшой финской охранной компании обвиняется в изнасиловании студентки на круизном лайнере Baltic Princess, следовавшем из Турку в Стокгольм в 2020 году. Девушка, заснувшая в каюте мужчины, проснулась от боли, пишет Elu24.
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Генеральный директор финской охранной компании обвиняется в изнасиловании студентки на пароме в Швецию
Генеральный директор финской охранной компании обвиняется в изнасиловании студентки на пароме в Швецию
Финский окружной суд признал главу охранной компании виновным в изнасиловании студентки во время круиза в Швецию в 2020 году. Кроме того, во время досмотра у мужчины было обнаружено полторы таблетки экстази.