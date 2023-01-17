Генеральный директор финской охранной компании обвиняется в изнасиловании студентки на пароме в Швецию

Финский окружной суд признал главу охранной компании виновным в изнасиловании студентки во время круиза в Швецию в 2020 году. Кроме того, во время досмотра у мужчины было обнаружено полторы таблетки экстази.

Глава компании был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы условно за изнасилование и употребление наркотиков, плюс он получил 50 часов общественных работ. Он должен выплатить пострадавшей компенсацию в размере более 11 000 евро, а также расходы на лечение и терапию за причиненную боль и страдания.