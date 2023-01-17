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Астрологи назвали «счастливые числа» для каждого знака Зодиака, которые принесут удачу и успех

Limon.ee
Астрологи назвали «счастливые числа» для каждого знака Зодиака, которые принесут удачу и успех
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У каждого знака Зодиака есть свое счастливое число. Иллюстративное фото
У каждого знака Зодиака есть свое счастливое число. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Всем двенадцати знакам Зодиака надо учитывать свои числа, пишет Topnews.

Эксперты-нумерологи сообщили, каким образом числа рождения знаков Зодиака могут помочь им укрепить здоровье, достичь успеха и счастья. Ведь у каждого есть свой цифровой «талисман», который можно использовать при любых обстоятельствах.

Овен

Этому знаку подойдет четверка, которая не только утихомирит их нрав и внушит чувство меры, но и даст возможность отдохнуть. Всем порой надо остановиться, чтобы почувствовать жизни, спокойствие и стабильность, считают нумерологи.

Телец

Тяга Тельцов к комфорту может быть удовлетворена цифрой 8, которая привлекает деньги и возможности, подобно магниту. Разумеется, тянущимся к материальному успеху представителям знака это придется по душе. Улучшение условий жизни восьмерка гарантирует.

Близнецы

Самый легкомысленный знак Зодиака склонен игнорировать духовное развитие, о чем ему может напомнить тройка. Именно это устойчивое число поможет знаку найти уверенность в себе, понять, чего хочется на самом деле и достичь успеха. С тройкой в жизни Близнецов станет меньше загадок, обещают нумерологи.

Рак

Один из самых невезучих знаков Зодиака может облегчить свою участь при помощи семерки. Само воплощение удачливости исправит карму и вернет в жизнь представителей знаку радость и счастье. Причем, везение распространится на все сферы жизни, будь то карьера или личная жизнь, сообщают эксперты.

Лев

Избавиться от козней завистников блистательному Льву поможет единица. Цифра лидеров заставит умолкнуть недоброжелательно настроенных окружающих, справиться с недугами и обрести дипломатические навыки. Договариваться с людьми им точно станет легче.

Дева

Зодиакальные перфекционисты не могут жить без идеальных результатов, поэтому четверка поможет им немного расслабиться и меньше нервничать по пустякам. Главное, что это скажется как на карьере, так и на здоровье знака, поэтому завести такой «цифровой талисман» Девам просто необходимо.

Весы

Интуиция представителей этого знака может усилиться еще больше, если им станет помогать шестерка. Она подарит им вдохновение, творческий энтузиазм и способность добиться успеха. Колебаться в принятии решений с этой цифры Весы тоже станут меньше.

Скорпион

Самым неоднозначным и сложным интуитам Зодиака поможет идти по жизни легче тройка. Она способна указать на верные цели, легче забывать про неудачи, и с большей верой глядеть вперед. Уйдут с ней и неуверенность в партнере и излишняя ревность.

Стрелец

Забывающим про золотую середину Стрельцам, не знающим меры в увлечениях, поможет пятерка. Эта цифра сбалансирует их жизнь и придержит эмоциональное выгорание, которое может ждать знак как в любви, так и на работе.

Козерог

Перестать думать только о работе и позаботиться о времени, проведенном с семьей, Козерогам поможет двойка. Цифра баланса и ясности также способна повысить продуктивность знака и усилить его мотивацию

Водолей

Представителям самого богатого на гениев и чудаков знака Зодиака улучшит жизнь девятка. Она не только поможет решить проблемы с дел до конца, но и пополнить общий уровень ответственности и приблизит к людям.

Рыбы

Рассеянных Рыб может спасти от расфокусировки четверка. Нумерологам ясно, что только эта цифры поможет им уйти из мечтаний в реальность, и получить награду за настоящие, а не воображаемые успехи. Также талисман усилит чувство душевного спокойствия, а ведь надежда для Рыб – редкий и удивительный дар

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