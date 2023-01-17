Астрологи назвали «счастливые числа» для каждого знака Зодиака, которые принесут удачу и успех
Овен
Этому знаку подойдет четверка, которая не только утихомирит их нрав и внушит чувство меры, но и даст возможность отдохнуть. Всем порой надо остановиться, чтобы почувствовать жизни, спокойствие и стабильность, считают нумерологи.
Телец
Близнецы
Самый легкомысленный знак Зодиака склонен игнорировать духовное развитие, о чем ему может напомнить тройка. Именно это устойчивое число поможет знаку найти уверенность в себе, понять, чего хочется на самом деле и достичь успеха. С тройкой в жизни Близнецов станет меньше загадок, обещают нумерологи.
Рак
Лев
Дева
Зодиакальные перфекционисты не могут жить без идеальных результатов, поэтому четверка поможет им немного расслабиться и меньше нервничать по пустякам. Главное, что это скажется как на карьере, так и на здоровье знака, поэтому завести такой «цифровой талисман» Девам просто необходимо.
Весы
Интуиция представителей этого знака может усилиться еще больше, если им станет помогать шестерка. Она подарит им вдохновение, творческий энтузиазм и способность добиться успеха. Колебаться в принятии решений с этой цифры Весы тоже станут меньше.
Скорпион
Самым неоднозначным и сложным интуитам Зодиака поможет идти по жизни легче тройка. Она способна указать на верные цели, легче забывать про неудачи, и с большей верой глядеть вперед. Уйдут с ней и неуверенность в партнере и излишняя ревность.
Стрелец
Забывающим про золотую середину Стрельцам, не знающим меры в увлечениях, поможет пятерка. Эта цифра сбалансирует их жизнь и придержит эмоциональное выгорание, которое может ждать знак как в любви, так и на работе.
Козерог
Перестать думать только о работе и позаботиться о времени, проведенном с семьей, Козерогам поможет двойка. Цифра баланса и ясности также способна повысить продуктивность знака и усилить его мотивацию
Водолей
Представителям самого богатого на гениев и чудаков знака Зодиака улучшит жизнь девятка. Она не только поможет решить проблемы с дел до конца, но и пополнить общий уровень ответственности и приблизит к людям.
Рыбы
Рассеянных Рыб может спасти от расфокусировки четверка. Нумерологам ясно, что только эта цифры поможет им уйти из мечтаний в реальность, и получить награду за настоящие, а не воображаемые успехи. Также талисман усилит чувство душевного спокойствия, а ведь надежда для Рыб – редкий и удивительный дар