Астрологи назвали «счастливые числа» для каждого знака Зодиака, которые принесут удачу и успех

Дева

Зодиакальные перфекционисты не могут жить без идеальных результатов, поэтому четверка поможет им немного расслабиться и меньше нервничать по пустякам. Главное, что это скажется как на карьере, так и на здоровье знака, поэтому завести такой «цифровой талисман» Девам просто необходимо.

Весы

Интуиция представителей этого знака может усилиться еще больше, если им станет помогать шестерка. Она подарит им вдохновение, творческий энтузиазм и способность добиться успеха. Колебаться в принятии решений с этой цифры Весы тоже станут меньше.

Скорпион

Самым неоднозначным и сложным интуитам Зодиака поможет идти по жизни легче тройка. Она способна указать на верные цели, легче забывать про неудачи, и с большей верой глядеть вперед. Уйдут с ней и неуверенность в партнере и излишняя ревность.

Стрелец

Забывающим про золотую середину Стрельцам, не знающим меры в увлечениях, поможет пятерка. Эта цифра сбалансирует их жизнь и придержит эмоциональное выгорание, которое может ждать знак как в любви, так и на работе.

Козерог

Перестать думать только о работе и позаботиться о времени, проведенном с семьей, Козерогам поможет двойка. Цифра баланса и ясности также способна повысить продуктивность знака и усилить его мотивацию

Водолей

Представителям самого богатого на гениев и чудаков знака Зодиака улучшит жизнь девятка. Она не только поможет решить проблемы с дел до конца, но и пополнить общий уровень ответственности и приблизит к людям.

Рыбы