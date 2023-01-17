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Эстонская супермодель Кармен Касс после длительного перерыва публично обнажила грудь

Трийн Пальмипуу
Эстонская супермодель Кармен Касс после длительного перерыва публично обнажила грудь
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Супермодель Кармен Касс.
Супермодель Кармен Касс. Фото: Shutterstock

Всемирно известная супермодель Кармен Касс (44) из Эстонии как будто пряталась много лет подряд от общественности, а теперь решила напомнить о своем существовании. Сделала она это очень эффектно: выставила обнаженную грудь на всеобщее обозрение. 

В феврале на обложке журнала Vogue, который выйдет в Чехии и Словакии, будет сиять эстонская супермодель Кармен Касс. Жизни нашей соотечественницы посвятят несколько страниц в журнале. Но уже в Инстаграме пошли первые кадры того, как будет выглядеть свежий номер журнала Vogue. 

В течение своей модельной карьеры Кармен Касс является одной из самых востребованных моделей своей эпохи и работала в рекламных кампаниях для роскошных брендов. Кто еще не помнит Кармен Касс, щеголяющую в золоте на постере духов Jadore от Dior, или музу Майкла Корса, гуляющую по подиумам.

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