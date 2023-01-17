Эстонская супермодель Кармен Касс после длительного перерыва публично обнажила грудь

В феврале на обложке журнала Vogue, который выйдет в Чехии и Словакии, будет сиять эстонская супермодель Кармен Касс. Жизни нашей соотечественницы посвятят несколько страниц в журнале. Но уже в Инстаграме пошли первые кадры того, как будет выглядеть свежий номер журнала Vogue.

В течение своей модельной карьеры Кармен Касс является одной из самых востребованных моделей своей эпохи и работала в рекламных кампаниях для роскошных брендов. Кто еще не помнит Кармен Касс, щеголяющую в золоте на постере духов Jadore от Dior, или музу Майкла Корса, гуляющую по подиумам.