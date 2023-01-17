Всемирно известная супермодель Кармен Касс (44) из Эстонии как будто пряталась много лет подряд от общественности, а теперь решила напомнить о своем существовании. Сделала она это очень эффектно: выставила обнаженную грудь на всеобщее обозрение.
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Эстонская супермодель Кармен Касс после длительного перерыва публично обнажила грудь
Эстонская супермодель Кармен Касс после длительного перерыва публично обнажила грудь
В феврале на обложке журнала Vogue, который выйдет в Чехии и Словакии, будет сиять эстонская супермодель Кармен Касс. Жизни нашей соотечественницы посвятят несколько страниц в журнале. Но уже в Инстаграме пошли первые кадры того, как будет выглядеть свежий номер журнала Vogue.
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