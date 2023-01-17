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СТРЕМИЛСЯ НА СВОБОДУ ⟩ Суд оставил нарвского тройного убийцу за решеткой: не заслуживает условно-досрочного

Анналийза Кёсс
Суд оставил нарвского тройного убийцу за решеткой: не заслуживает условно-досрочного
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Эдуард Мяги
Эдуард Мяги Фото: Kuvatõmmis saatest «Reporter»

Таллиннский окружной суд постановлением от 16 января отклонил апелляцию против досрочного освобождения пожизненно заключенного Эдуарда Мяги. «Хотя Мяги на протяжении многих лет подавал длинные и подробные ходатайства об УДО, он ни разу не упомянул в них об эмпатии», - пояснил суд.

Таллиннский окружной суд постановлением от 16 января 2023 года отменил постановление Харьюского уездного суда от 1 декабря 2022 года, которым осужденный Эдуард Мяги не был освобожден условно-досрочно, и отклонил апелляционные жалобы на это постановление. Постановление пока не вступило в силу, и апелляция на него может быть подана в течение 15 дней, пишет Elu24.

Вопрос об условно-досрочном освобождении Эдуарда Мяги, приговоренного к пожизненному заключению, рассматривался судами различных уровней, включая Уголовную палату Верховного суда, уже в 2020 году.

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