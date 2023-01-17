СТРЕМИЛСЯ НА СВОБОДУ ⟩ Суд оставил нарвского тройного убийцу за решеткой: не заслуживает условно-досрочного

Таллиннский окружной суд постановлением от 16 января 2023 года отменил постановление Харьюского уездного суда от 1 декабря 2022 года, которым осужденный Эдуард Мяги не был освобожден условно-досрочно, и отклонил апелляционные жалобы на это постановление. Постановление пока не вступило в силу, и апелляция на него может быть подана в течение 15 дней, пишет Elu24.