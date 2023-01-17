В редакцию портала Elu24 поступила информация о том, что компания Bolt продолжит оказывать услуги такси в России, несмотря на войну в Украине. «Это абсолютная неправда! Компания Bolt прекратила предлагать услуги такси на российском рынке еще до начала войны», – опровергает эти слухи генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.
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Читатель негодует: Bolt что, продолжает вести бизнес в России?
Читатель негодует: Bolt что, продолжает вести бизнес в России?
Некоторое время назад в Reddit начались спекуляции о том, что Bolt продолжает предоставлять услуги такси в России, несмотря на войну между Украиной и Россией.