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Читатель негодует: Bolt что, продолжает вести бизнес в России?

Анналийза Кёсс
Читатель негодует: Bolt что, продолжает вести бизнес в России?
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Такси компании Bolt
Такси компании Bolt Фото: Sander Ilvest

В редакцию портала Elu24 поступила информация о том, что компания Bolt продолжит оказывать услуги такси в России, несмотря на войну в Украине. «Это абсолютная неправда! Компания Bolt прекратила предлагать услуги такси на российском рынке еще до начала войны», – опровергает эти слухи генеральный директор Bolt Маркус Виллиг. 

Некоторое время назад в Reddit начались спекуляции о том, что Bolt продолжает предоставлять услуги такси в России, несмотря на войну между Украиной и Россией.

«В связи с войной России в Украине я начал изучать, какие компании всё еще работают в России и тем самым поддерживают войну. Я также перестал поддерживать некоторые компании из-за этого, даже если продукты или услуги нравятся», – написал автор поста на Reddit.

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