Читатель негодует: Bolt что, продолжает вести бизнес в России?

Некоторое время назад в Reddit начались спекуляции о том, что Bolt продолжает предоставлять услуги такси в России, несмотря на войну между Украиной и Россией.

«В связи с войной России в Украине я начал изучать, какие компании всё еще работают в России и тем самым поддерживают войну. Я также перестал поддерживать некоторые компании из-за этого, даже если продукты или услуги нравятся», – написал автор поста на Reddit.