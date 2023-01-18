Опасная булочка: в популярной эстонской кондитерской посетителей накормили железной стружкой

«Я не хочу им отдавать этот кусочек металла, ведь это вещественное доказательство. Я не хочу с ними судиться, что-то кому-то доказывать, моя единственная цель – чтобы они ужесточили свои внутренние проверки качества. Я хочу добиться того, чтобы у нас в Эстонии была безопасная еда, чтобы они пересмотрели свое производство, чтобы они предъявили доказательства, что впредь такое ни с кем не случится. Я не хочу их закрывать, это хорошая кондитерская, вкусно готовят, но хочу, чтобы у них прошла проверка и впредь был жесткий контроль качества. Я хочу жить в стране, где я могу пойти в любую точку общепита и не бояться за свое здоровье и здоровье своих близких. Единственное, пусть вернут мне деньги за эту одну несчастную булочку, которую мы не съели».