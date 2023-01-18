С редакцией Limon.ee вышла на связь взволнованная мать, маленькая дочь которой чуть не проглотила острый инородный предмет, находящийся в булочке популярной кондитерской Pihlaka: «дочь вынимает это изо рта, спрашивая: "Папа, что это?" – и протягивает отцу железную стружку».
Опасная булочка: в популярной эстонской кондитерской посетителей накормили железной стружкой
Расстроенная произошедшим мать пишет:
«Мы с семьей после посещения поликлиники пришли позавтракать в кафе Pihlaka, которое на улице Punane. Заказали много разных пирожных, а также те самые злосчастные булочки, которые нам посоветовала купить очень любезная, дружелюбная и общительная продавщица. Мы съели все пирожные, запивая чаем и кофе, на булочки места уже не осталось и я посоветовала мужу отложить их на завтра, на завтрак. Так и сделали.
На следующее утро мы сели завтракать: муж разрезал пополам 2 булочки-косички и положил для всех на стол. Все разобрали и ребёнок в том числе. Дочь откусывает кусочек, и тут вынимает это изо рта нечто, спрашивая: "Папа, что это?" – и протягивает отцу железную стружку». Мы, конечно, были в шоке. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы эта стружка была проглочена. Такая без проблем может поцарапать пищевод, а то и еще что пострашнее».
Редакция связалась с представителями кафе Pihlaka на улице Пунане, а также непосредственно с производством, которое находится в Раквере.
Представитель кафе на улице Пунане написал, что они на месте не производят товар, поэтому комментарий необходимо запрашивать непосредственно у тех, кто продукцию изготавливает.
«Все, что я могу сказать в данный момент, это то, что это очень прискорбный инцидент, и я приношу извинения клиенту от имени Pihlaka. Просим принести найденный посторонний предмет в наше кафе, так как, к сожалению, до этого момента невозможно сказать, что именно попалось клиенту. Мы, конечно, не намеренно и не сознательно кладем в продукт то, чему там не место, и это явно частицы из сырья или упаковки», – ответила руководитель по продажам Тийна Пыллу
После ответа кондитерской мать поделилась своими чувствами и мыслями:
«Я не хочу им отдавать этот кусочек металла, ведь это вещественное доказательство. Я не хочу с ними судиться, что-то кому-то доказывать, моя единственная цель – чтобы они ужесточили свои внутренние проверки качества. Я хочу добиться того, чтобы у нас в Эстонии была безопасная еда, чтобы они пересмотрели свое производство, чтобы они предъявили доказательства, что впредь такое ни с кем не случится. Я не хочу их закрывать, это хорошая кондитерская, вкусно готовят, но хочу, чтобы у них прошла проверка и впредь был жесткий контроль качества. Я хочу жить в стране, где я могу пойти в любую точку общепита и не бояться за свое здоровье и здоровье своих близких. Единственное, пусть вернут мне деньги за эту одну несчастную булочку, которую мы не съели».