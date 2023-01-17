Вт, 17.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Как защититься от нового вида коронавируса «кракена» – эти четыре совета точно вам помогут

Limon.ee
Как защититься от нового вида коронавируса «кракена» – эти четыре совета точно вам помогут
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Новый штамм коронавируса "кракен". Фото иллюстративное.
Новый штамм коронавируса "кракен". Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Начиная с декабря 2019 года, COVID надежно вошел в нашу жизнь. Как и предполагалось − он останется надолго. Постоянно мутируя, вирус образует новые вариации, которые все более активные и непредсказуемые. Вот теперь это «кракен», пишет Wday.

Настолько ли страшен новый штамм коронавируса и какую опасность представляет для здоровья человека, рассказал врач-терапевт Лариса Пенькова.

«Новый штамм "кракен" – разновидность "омикрона", который выявили в октябре прошлого года в Штатах. Он имеет высокую скорость распространения и укороченный инкубационный период. Вирус обладает повышенной заразностью и все также вызывает серьезные осложнения», − поясняет специалист.

Что собой представляет «кракен»?

Это мутация «омикрона», возникшая в результате взаимодействия нескольких штаммов вирусов в одной клетке. Официальное название «кракена» − вариант XBB.1.5.

Основное отличие новой мутации от остальных – это быстрая скорость распространения. Также вирус имеет большую устойчивость по отношению к иммунитету человека и легко пробивает защиту современных антиковидных вакцин.

Нет сведений о том, что он обладает повышенной летальностью или более тяжело переносится. Но высокая инфицированность делает его серьезной угрозой для людей, страдающих хроническими заболеваниями, детей и стариков. Появление вируса совпало с активностью других простудных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. Это наносит двойной удар организму.

Способ передачи нового вируса и симптомы заражения

Как и все респираторно-вирусные инфекции «кракен» передается воздушно-капельным путем.

По симптоматике новый вирус ничем не отличается от предыдущих подвидов, а именно:

  • повышенная температура тела;
  • слабость, ломота, боли в мышцах;
  • часто отмечаются головные боли;
  • першение в горле, сухой кашель и насморк.

В ряде случаев наблюдается снижение аппетита, которое может быть связано с общей интоксикацией организма. У детей может появиться сыпь и симптомы ларингита. Пациенты часто жалуются на пульсирующую головную боль. В отдельных случаях происходят нарушения работы ЖКТ.

Советы по лечению

Если заболевание протекает легко, то не стоит принимать никакие лекарственные препараты. Температуру рекомендуется сбивать только в том случае, когда она превышает 38,5°С. Но каждый организм индивидуален, и если ранее наблюдались судороги при повышении температуры, особенно у маленьких детей, необходимо провести жаропонижающую терапию на более низких показателях.

Облегченный рацион и обильное питье помогут организму справиться с вирусом. Сон и полноценный отдых станут залогом быстрого выздоровления и восстановления.

В случае если высокая температура держится более 3-х дней, появляется одышка, сердцебиение – необходимо срочно обратиться к врачу.

Как защититься от заражения?

Все как всегда.

  1. соблюдать меры санитарной безопасности;
  2. людям с ослабленным иммунитетом и пожилым лучше носить в общественных местах маски;
  3. обязательно мыть руки с мылом после улицы;
  4. Неплохо будет полоскать горло растительными отварами или растворами лекарственных препаратов, чтобы «смыть» вредоносные вирусы и бактерии.

Не стоит паниковать, «кракен» намного уступает своему мифическому тезке и соблюдение рекомендаций врача поможет перенести его с наименьшими потерями.

Ключевые слова
Наверх