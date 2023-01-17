Как защититься от нового вида коронавируса «кракена» – эти четыре совета точно вам помогут

Настолько ли страшен новый штамм коронавируса и какую опасность представляет для здоровья человека, рассказал врач-терапевт Лариса Пенькова.

«Новый штамм "кракен" – разновидность "омикрона", который выявили в октябре прошлого года в Штатах. Он имеет высокую скорость распространения и укороченный инкубационный период. Вирус обладает повышенной заразностью и все также вызывает серьезные осложнения», − поясняет специалист.

Что собой представляет «кракен»?

Это мутация «омикрона», возникшая в результате взаимодействия нескольких штаммов вирусов в одной клетке. Официальное название «кракена» − вариант XBB.1.5.

Основное отличие новой мутации от остальных – это быстрая скорость распространения. Также вирус имеет большую устойчивость по отношению к иммунитету человека и легко пробивает защиту современных антиковидных вакцин.

Нет сведений о том, что он обладает повышенной летальностью или более тяжело переносится. Но высокая инфицированность делает его серьезной угрозой для людей, страдающих хроническими заболеваниями, детей и стариков. Появление вируса совпало с активностью других простудных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. Это наносит двойной удар организму.

Способ передачи нового вируса и симптомы заражения

Как и все респираторно-вирусные инфекции «кракен» передается воздушно-капельным путем.

По симптоматике новый вирус ничем не отличается от предыдущих подвидов, а именно:

повышенная температура тела;

слабость, ломота, боли в мышцах;

часто отмечаются головные боли;

першение в горле, сухой кашель и насморк.