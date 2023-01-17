Начиная с декабря 2019 года, COVID надежно вошел в нашу жизнь. Как и предполагалось − он останется надолго. Постоянно мутируя, вирус образует новые вариации, которые все более активные и непредсказуемые. Вот теперь это «кракен», пишет Wday.
Как защититься от нового вида коронавируса «кракена» – эти четыре совета точно вам помогут
Настолько ли страшен новый штамм коронавируса и какую опасность представляет для здоровья человека, рассказал врач-терапевт Лариса Пенькова.
«Новый штамм "кракен" – разновидность "омикрона", который выявили в октябре прошлого года в Штатах. Он имеет высокую скорость распространения и укороченный инкубационный период. Вирус обладает повышенной заразностью и все также вызывает серьезные осложнения», − поясняет специалист.
Что собой представляет «кракен»?
Это мутация «омикрона», возникшая в результате взаимодействия нескольких штаммов вирусов в одной клетке. Официальное название «кракена» − вариант XBB.1.5.
Основное отличие новой мутации от остальных – это быстрая скорость распространения. Также вирус имеет большую устойчивость по отношению к иммунитету человека и легко пробивает защиту современных антиковидных вакцин.
Нет сведений о том, что он обладает повышенной летальностью или более тяжело переносится. Но высокая инфицированность делает его серьезной угрозой для людей, страдающих хроническими заболеваниями, детей и стариков. Появление вируса совпало с активностью других простудных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. Это наносит двойной удар организму.
Способ передачи нового вируса и симптомы заражения
Как и все респираторно-вирусные инфекции «кракен» передается воздушно-капельным путем.
По симптоматике новый вирус ничем не отличается от предыдущих подвидов, а именно:
- повышенная температура тела;
- слабость, ломота, боли в мышцах;
- часто отмечаются головные боли;
- першение в горле, сухой кашель и насморк.
В ряде случаев наблюдается снижение аппетита, которое может быть связано с общей интоксикацией организма. У детей может появиться сыпь и симптомы ларингита. Пациенты часто жалуются на пульсирующую головную боль. В отдельных случаях происходят нарушения работы ЖКТ.
Советы по лечению
Если заболевание протекает легко, то не стоит принимать никакие лекарственные препараты. Температуру рекомендуется сбивать только в том случае, когда она превышает 38,5°С. Но каждый организм индивидуален, и если ранее наблюдались судороги при повышении температуры, особенно у маленьких детей, необходимо провести жаропонижающую терапию на более низких показателях.
Облегченный рацион и обильное питье помогут организму справиться с вирусом. Сон и полноценный отдых станут залогом быстрого выздоровления и восстановления.
В случае если высокая температура держится более 3-х дней, появляется одышка, сердцебиение – необходимо срочно обратиться к врачу.
Как защититься от заражения?
Все как всегда.
- соблюдать меры санитарной безопасности;
- людям с ослабленным иммунитетом и пожилым лучше носить в общественных местах маски;
- обязательно мыть руки с мылом после улицы;
- Неплохо будет полоскать горло растительными отварами или растворами лекарственных препаратов, чтобы «смыть» вредоносные вирусы и бактерии.
Не стоит паниковать, «кракен» намного уступает своему мифическому тезке и соблюдение рекомендаций врача поможет перенести его с наименьшими потерями.