Секонд-хенды, барахолки, сайты объявлений из рук в руки - отличный способ сэкономить немного денег и купить уникальные вещи, которые вы бы не смогли достать нигде в другом месте. Кажется, тут можно найти всё, что угодно, но эти семь вещей лучше брать только в магазине, советует novochag.ru.
Семь вещей, которые нельзя покупать подержанными, чтобы сберечь здоровье
Подержанные вещи могут выглядеть совершенно новыми, но иметь серьезные повреждения. Или просто содержать нежелательный сюрприз. Неудачная покупка может стоить вам здоровья, в худшем случае даже жизни. The Sun составил список вещей, которые не стоит покупать с рук или на барахолке.
Мягкая мебель
Диваны, кресла, табуреты с обивкой - это просто немного поролона на пружинах, обтянутого тканью или кожей. Добраться до глубинных слоев мягкой мебели без профессионального парогенератора просто невозможно. А это значит, что ваша покупка может оказаться настоящим кладбищем бактерий, пылевых клещей, а в самом худшем случае даже может содержать клопов. Берите подержанную мягкую мебель только если очень хорошо знакомы с состоянием дома предыдущего владельца или можете заказать глубокую чистку перед тем, как внести новый предмет интерьера в дом.
Шлемы
Вы знали, что велосипедные, мотоциклетные и даже шлемы для сноуборда рассчитаны только на одну аварию? Внешне шлем может не иметь никаких повреждений, но прочность его уже не будет прежней, и он не сумеет вас защитить. Кроме того, на мягкой подкладке шлема будут следы пота предыдущего владельца, бактерии и отмершие клетки кожи. Вам не противно?
Автокресла
С детскими креслами ситуация такая же ситуация, как со шлемами. Даже если кресло и не побывало в аварии - с момента покупки предыдущей хозяйкой стандарты безопасности могли измениться. Имейте в виду, что срок годности большинства автокресел - не больше пяти лет. Так что если вы все-таки решились купить подержанное автокресло, убедитесь, что проверили все стандарты безопасности и убедились, что кресло не пострадало.
Подушки
Неважно, пуховая подушка или синтетическая - вы не сможете как следует удалить все загрязнения. Даже химчистки не дают гарантий, что избавят вас от всех следов времени, что накопились в подушке за годы использования. Следы пота, слюны, 17 видов грибка, отмершие частицы кожи и пылевые клещи. Если речь о декоративной подушке - снимите и отнесите в химчистку наволочку, а начинку отправьте на свалку. Во всех остальных случаях просто не покупайте подержанные подушки, ведь новые стоят так дешево!
Косметика
Купить брендовую косметику, едва тронутую кисточкой может быть невероятно соблазнительным. Но помните, что вы никогда не знаете точно, как именно предыдущая владелица использовала палетку теней - не говоря уже о помаде. Все, что соприкасалось с кожей, может быть потенциально опасным: вас подкарауливают герпес и другие инфекции. Кроме того, косметика с нарушенным сроком годности или условиями хранения может вызвать аллергию и коньюктивит. Она может быть просто контрафактной и не соответствовать стандартам безопасности.
Ковры
Ковер с барахолки - это всегда большой риск. С ковром вы можете занести в дом насекомых и грибок. Даже если всего пара яиц муравьев, блох или клопов остались в недрах ковра - в тепле вашей квартиры они размножатся, и вас ждет настоящее нашествие. Продавец может замаскировать запах грибка шампунем для ковра, но он обязательно проявится через пару дней. Как следует обеззаразить ковер стоит немалых денег - так стоит ли оно того?
Грили
Гриль для барбекю может быть недешев, но лучше потратиться и купить новый. Дело в том, что со временем на решетке гриля образуется едва заметный ржавый налет. С каждым применением он попадает в пищу, нанося вред вашему организму. Кроме того, если предыдущие владельцы не заботились о гриле, и он покрыт жиром и следами масла - это может вызвать пожар.