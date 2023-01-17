Семь вещей, которые нельзя покупать подержанными, чтобы сберечь здоровье

Подушки

Неважно, пуховая подушка или синтетическая - вы не сможете как следует удалить все загрязнения. Даже химчистки не дают гарантий, что избавят вас от всех следов времени, что накопились в подушке за годы использования. Следы пота, слюны, 17 видов грибка, отмершие частицы кожи и пылевые клещи. Если речь о декоративной подушке - снимите и отнесите в химчистку наволочку, а начинку отправьте на свалку. Во всех остальных случаях просто не покупайте подержанные подушки, ведь новые стоят так дешево!

Косметика

Купить брендовую косметику, едва тронутую кисточкой может быть невероятно соблазнительным. Но помните, что вы никогда не знаете точно, как именно предыдущая владелица использовала палетку теней - не говоря уже о помаде. Все, что соприкасалось с кожей, может быть потенциально опасным: вас подкарауливают герпес и другие инфекции. Кроме того, косметика с нарушенным сроком годности или условиями хранения может вызвать аллергию и коньюктивит. Она может быть просто контрафактной и не соответствовать стандартам безопасности.

Ковры

Ковер с барахолки - это всегда большой риск. С ковром вы можете занести в дом насекомых и грибок. Даже если всего пара яиц муравьев, блох или клопов остались в недрах ковра - в тепле вашей квартиры они размножатся, и вас ждет настоящее нашествие. Продавец может замаскировать запах грибка шампунем для ковра, но он обязательно проявится через пару дней. Как следует обеззаразить ковер стоит немалых денег - так стоит ли оно того?

Грили