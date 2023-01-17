СТРАШНЫЕ КАДРЫ ⟩ «Я ничего не чувствую»: 24-летняя жительница Днепра выжила после того, как в ее доме взорвалась ракета

В результате ракетного удара почти целиком обрушились два подъезда. По последним данным, погибли 44 человека, включая пятерых детей. Еще 79 человек получили травмы. Спасены 39 человек. Выжить удалось 24-летней Анастасии Швец.

Многие мировые медиа опубликовали ее фотографии: на одной она сидит среди руин собственной квартиры, а на следующей при поддержке спасателей выходит в безопасное место, сжимая в руках единственную вещь, которую ей удалось спасти, — плюшевого динозавром.

«Больше нет ни моего дома, ни жизни, ни воспоминаний», – написала Анастасия в сторис в Instagram. Позже она опубликовала пост о случившемся. Приводим его содержание полностью в переводе с украинского:

«У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не чувствую, кроме большой пустоты внутри. Я не жила, а существовала все время, пыталась смириться, что моего храброго (молодого человека Анастасии, который погиб на фронте в сентябре) Влада, Фотика для собратьев и Котика для меня, больше нет… Я чувствовала, что он будет меня оберегать.

Меня накрыло дверью в кровати, часть кухни в комнате. Ванной, кухни, коридора и кладовки (хз, как «кладовка» на родном (языке) будет) нет, там пропасть, и я вижу остальную часть подъезда, чужого подъезда. Он сберег меня, я почти цела, несмотря на рану на голове и ободранные ноги.

Я не знаю, где родители. Говорят, что их видели живыми, я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Спасаться я не хотела, хотела, чтобы нашли родителей. Понимаю, что (кота) Ричарда уже нет. Он вряд ли выжил.

Фото: CLODAGH KILCOYNE

Вспоминаю дурацкие шутки отца сегодня, как с мамой сегодня фоткали щенков. Ели мамин удон. Я стала популярной, хоть и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно. Я существую вообще?»