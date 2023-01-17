ФОТО ⟩ Страшное наводнение на Сааремаа: жители боятся, что их дома окажутся затопленными уже завтра

«Соседка сказала, что последний раз такое наводнение было 50-55 лет назад, - говорит Эда, которая живет в деревне Кауби на Сааремаа и переживает за свой дом и детей, страдающих от наводнения. - За четыре года, что я здесь живу, я никогда не видела ничего подобного. Всегда шли дожди, но никогда не было такого масштабного наводнения».

Ситуация стала ужасной в субботу, когда вода начала заполнять двор. «Сейчас вода во дворе по колено, вода стоит в гостиной, - волнуется Эда. - Пока еще вода не добралась до комнаты, но мы затаили дыхание. Мы ничего не можем сделать. Я не могу себе представить, что будет, если нас затопит». По словам Эды, она не может спать, потому что боится затопления.