«Я сегодня всю ночь не спала, боялась, что вода затопит дом, наверное, сегодня тоже не усну», - признается жительница Сааремаа Эда, чей дом стал похож на островок суши, со всех сторон окруженный водой.
ФОТО ⟩ Страшное наводнение на Сааремаа: жители боятся, что их дома окажутся затопленными уже завтра
«Соседка сказала, что последний раз такое наводнение было 50-55 лет назад, - говорит Эда, которая живет в деревне Кауби на Сааремаа и переживает за свой дом и детей, страдающих от наводнения. - За четыре года, что я здесь живу, я никогда не видела ничего подобного. Всегда шли дожди, но никогда не было такого масштабного наводнения».
Ситуация стала ужасной в субботу, когда вода начала заполнять двор. «Сейчас вода во дворе по колено, вода стоит в гостиной, - волнуется Эда. - Пока еще вода не добралась до комнаты, но мы затаили дыхание. Мы ничего не можем сделать. Я не могу себе представить, что будет, если нас затопит». По словам Эды, она не может спать, потому что боится затопления.
Помимо Эды, в доме живут ее дочери и внучки. «Дочки носят детей на спине, мы не можем сходить в туалет или помыть посуду, мы моем посуду в тазике», - говорит она. В то время как Эда может принимать душ на работе, дети моются в маленькой ванне, потому что они не могут принимать душ. «Трое маленьких детей моются в ванной. После этого они выливают воду в ведро и относят его к сараю. Бессмысленно выливать ведро, так как весь двор и так в воде. Вы также не можете пользоваться уборной, потому что колодец для сбора нечистот находится под водой».
Поскольку воды во дворе по колено, маленьких детей носят на спине. «Самое абсурдное, что утром приходится выносить детей на спине на обочину дороги. Ребенок возвращается домой из школы и ждет на обочине дороги, чтобы попасть домой. А что будет завтра?»
Семья неоднократно обращалась за помощью в муниципалитет. «Мягко говоря, это заняло много времени. Они предложили нам арендовать насос. Теперь мы качаем воду всю ночь, но куда ее девать?» Эда в растерянности, она говорит, что уже ничего не ждет от муниципальных властей.
Несмотря ни на что, Эда старается сохранять позитивный настрой. «Сегодня (17.01 - ред.) во дворе по-прежнему царит оживление. Все как и вчера: дом с видом на море на необитаемом острове».
Эда также связалась со страховой компанией. «Они сказали, что есть три хозяйства на Сааремаа, которые сообщили, что тонут». Однако, как слышала Эда, в настоящее время до них невозможно добраться из-за наводнения, и придется подождать, пока страховая компания все зафиксирует. «В страховой фирме сказали, что постараются добраться до них, но не до нас», - сетует Эда.
Каарел Танг, заместитель старейшины Сааремаа, подтвердил, что власти знают о наводнении в деревне Кауби и поддерживают контакт с жителями. «Наводнение охватывает часть деревни Кауби, и в будущем ситуация может быть облегчена за счет очистки канав. Руководитель районного центра обслуживания уже несколько дней находится в контакте с пострадавшей от наводнения семьей и лично посетил место происшествия», - утверждает Танг. По словам последнего, семье также было предложено временное жилье, от чего семья отказалась. «Кроме того, руководитель сервисного центра обратился в Управление сельского хозяйства и продовольствия, чтобы найти возможные решения для отвода воды с территории», - добавил заместитель мэра.
Синоптик Кайро Кийтсак написал в понедельник в Facebook, что уровень воды продолжает подниматься: «Многие реки уже вышли из берегов, но уровень воды продолжает подниматься, пока есть снег и лед, которые тают, плюс выпадают осадки».