В 2022 году в Эстонии зарегистрировано рекордное число браков: догадываетесь, граждане каких стран женились чаще?

В 2019 году общее количество браков в Эстонии составило около 5900 за год, в то время как в прошлом году этот показатель приблизился к 6400 за год. По сравнению с последними пятью годами, за прошедшие 12 месяцев также увеличилось количество браков, зарегистрированных между людьми разных национальностей, пишет ERR.

В 2018 году граждане РФ играли свадьбу в Эстонии менее 1000 раз, то в прошлом году количество таких браков составило 1400. Такой же тренд имели и браки граждан Украины. Если в 2018 году лишь 12 украинских пар зарегистрировали свой союз в Эстонии, то в 2022 году это число уже почти в пять раз больше.

Кристина Аабрамс, руководитель отдела народонаселения Тарту, сказала, что в прошлом году город также установил рекорд по количеству зарегистрированных браков. Хотя среднее число браков в Тарту составляет 550 в год, в прошлом году их было 730, что является рекордом за последние четверть века.

«Последний раз такое количество браков было, наверное, в начале 90-х годов. Я не ожидала такого роста. Но это придает людям уверенности. Я очень рада, что наши жители ценят брак», – сказала Аабрамс.

Семь процентов брачующихся в Тарту приезжают из-за границы – от Новой Зеландии до Бразилии. Граждане Украины и России также выделяются в этом ТОПе.

«В прошлом году действительно было больше людей украинской национальности, вступающих в брак. И, конечно, не без оснований. Их где-то в районе нескольких десятков. Лично я думаю, что люди ищут больше безопасности, чем раньше», – сказала Аабрамс.

По данным Таллиннскго ЗАГСа, в прошлом году было заключено почти на 300 браков больше, чем в позапрошлом. Почти половина всех браков в Эстонии была зарегистрирована в Таллиннском ЗАГСе.