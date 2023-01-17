Сатурн в Водолее с 17 января до 29 марта 2025: какие изменения придут в жизнь знаков Зодиака – будьте внимательны

Хороший момент для занятий психологией, эзотерикой - хотя бы просто для себя.

Лев

Партнерская сфера будете претерпевать изменения. Если у вас есть бизнес или вы думаете о его создании, то будьте внимательны в выборе партнеров.

Супруги и любимые могут стать более отчужденными, может возникать ощущение холодности, остывания в союзе. Но это не повод задуматься о разрыве, сначала стоит попробовать поработать над качеством отношений.

Могут быть разочарования в людях, к которым вы прислушивались, кому вы доверяли. И даже в Боге. Есть вероятность переездов или ремонта. Здоровье родителей может ухудшиться.

Дева

Постарайтесь не брать кредиты, не занимать и не одалживать деньги. Их потом будет сложно возвращать.

Будьте готовы к конкуренциям, противостояниям - сейчас могут выйти на свет ваши недоброжелатели. Главное, идти своим путем, экологичным для пространства, и не обращать внимания на препятствия.

Будьте аккуратнее в командировках и поездках. Важна профилактика здоровья, укрепление иммунитета, регулярные занятия спортом. Желательно, чтобы он носил нотки состязательности, например, бокс или единоборства.

Весы