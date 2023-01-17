17 января Сатурн переходит в знак Водолея, где пробудет до 29 марта 2025 года. Изменения придут в жизнь каждого - мы все это прочувствуем, пишет wday.ru.
Сатурн в Водолее с 17 января до 29 марта 2025: какие изменения придут в жизнь знаков Зодиака – будьте внимательны
Сатурн - самая медленная планета ведической астрологии Джйотиш. В одном знаке Зодиака она гостит более двух лет. Для сравнения: Луна находится в одном знаке всего 2,5 дня. Для чего нам это знать? Находясь в одном знаке такое продолжительное время, Сатурн очень сильно активирует его, а значит, и многие сферы нашей жизни. Подробнее об этом рассказывает астролог Джйотиш, Васту и Родо эксперт Анна Русалкина.
Сатурн в Водолее - это сильное, хорошее положение, ведь это его собственный знак. Как нам комфортно находиться у себя дома, так и Сатурну нравится находиться в своем «дворце». Но Сатурн - это также жесткая планета лишений и ограничений.
Что это значит для всех нас и для мира?
- Новые идеи и веяния;
- реформация мировых систем и возникновение новых;
- новые сообщества и объединения;
- нестандартный подход к решению старых задач;
- разрешение назревших конфликтов;
- технологический прогресс.
Что принесет переход Сатурна в Водолей каждому знаку Зодиака?
Овен
Транзит Сатурна для Овнов достаточно благоприятный и может принести много хорошего, например, исполнение желаний, открытие собственного бизнеса или рост в нем.
У вас могут появиться влиятельные друзья или произойдет сближение с существующими. Старые концепции и мировоззрения могут разочаровать, также как и отдельно взятые личности. Если есть старшие братья и сестры, то есть вероятность конфликтов с ними. Могут начаться проблемы со здоровьем у папы. У вас повысится требовательность к себе, из-за чего может ослабнуть иммунитет.
Телец
У вас будут изменения в работе совершенно разного плана. И не обязательно плохого: это может смена места работы или даже сферы, повышение или увольнение, длительная командировка или новое обучение. Одним словом, изменения будут, а в каком именно качестве, это уже зависит от вашей натальной карты.
Количество трат и расходов может увеличиться, хорошо жертвовать хотя бы небольшие суммы денег, сознательно расставаясь с финансами, чтобы потом не потерять их принудительно.
Есть риски изоляций и госпитализаций. Чтобы сбалансировать этот момент, стоит добавить в свой график занятия йогой и пранаямой.
Близнецы
Сатурн может принести вам учителя - человека, за которым вы будете следовать, к чьим советам и образу мышления, жизни будете прислушиваться. Но не доверяйте ему слепо и сразу - удостоверьтесь, что человек действительно является тем, за кого себя выдает.
Берегите папу: старайтесь меньше конфликтовать, пусть он больше внимания обращает на свое здоровье.
Могут быть предательства со стороны статусных друзей, партнеров, супругов и даже старших братьев-сестер. Осторожно, вами могут пользоваться.
Рак
Будут изменения в сфере работы. Она потребует пересмотра, обновления, отбрасывания ненужного и, как итог, расширения. Возможен финансовый рост у вашего партнера, а детям придется уделять больше внимания.
Есть риск обострения хронических заболеваний или возникновения новых, но есть и хорошая возможность найти способы эффективной борьбы с ними. Особенно будьте аккуратны с мочеполовой системой.
Хороший момент для занятий психологией, эзотерикой - хотя бы просто для себя.
Лев
Партнерская сфера будете претерпевать изменения. Если у вас есть бизнес или вы думаете о его создании, то будьте внимательны в выборе партнеров.
Супруги и любимые могут стать более отчужденными, может возникать ощущение холодности, остывания в союзе. Но это не повод задуматься о разрыве, сначала стоит попробовать поработать над качеством отношений.
Могут быть разочарования в людях, к которым вы прислушивались, кому вы доверяли. И даже в Боге. Есть вероятность переездов или ремонта. Здоровье родителей может ухудшиться.
Дева
Постарайтесь не брать кредиты, не занимать и не одалживать деньги. Их потом будет сложно возвращать.
Будьте готовы к конкуренциям, противостояниям - сейчас могут выйти на свет ваши недоброжелатели. Главное, идти своим путем, экологичным для пространства, и не обращать внимания на препятствия.
Будьте аккуратнее в командировках и поездках. Важна профилактика здоровья, укрепление иммунитета, регулярные занятия спортом. Желательно, чтобы он носил нотки состязательности, например, бокс или единоборства.
Весы
Если у вас нет детей, то сейчас они могут появиться. А если дети есть, то возможно отстранение от них, нежелание проводить с ними много времени. При этом они, наоборот, будут хотеть больше внимания, в том числе сигнализируя об этом через болезни и прочие проблемы. Старайтесь находить баланс между дисциплиной, строгостью и нежностью.
Партнер может конкурировать с детьми за вас и посматривать по сторонам, особенно если есть текущие недопонимания. Это хороший момент, чтобы разрешить их, и вывести отношения на новый уровень.
Ваш ожидаемый финансовый рост может случиться не в том виде, как хотелось — старайтесь не тратить много.
Скорпион
Вас ждут изменения в вашем жилом пространстве: как минимум, ремонт, как максимум - переезд. Сейчас непросто будет ощущать себя комфортно дома, будет некое внутреннее напряжение. Помогать будет уборка, расхламление, наведение порядка дома.
Машина может чаще требовать ремонта, а если планируете покупку машины с пробегом, то тщательно проводите ее диагностику.
Будут изменения на работе, как положительного, так и негативного характера. Но в целом это время для личностного роста и развития - будут возникать ситуации, когда вам придется проявить собранность и серьезность.
В отношениях с мамой возникнет напряженность. Ее излишняя требовательность может привести к дистанцированию и проблемам со здоровьем.
Стрелец
Вы станете более жесткими в отстаивании своей точки зрения. Тайм-менеджмент и дисциплина сейчас будут как нельзя кстати - они повысят вашу эффективность и позволят справиться с прокрастинацией.
Хорошее время для творчества, как в его классическом понимании, так и для привнесения нестандартных путей в решение рабочих и бытовых задач. Если есть дети, то постарайтесь найти время и силы для того, чтобы творить вместе.
Будет пересмотр ценностей, возможно, с оппозиционированием их ценностям вашего отца. В поездках может не все гладко складываться - будьте к этому готовы.
Козерог
Сатурн - это ваша планета-покровитель, поэтому она не так строга к вам, как к остальным.
У вас сейчас может прибавиться денег, будет легче накапливать финансы и реализовывать ваши желания.
Родственные связи могут укрепиться, но есть риск ухудшения здоровья у мамы. Будут изменения в месте, где вы живете, большая вероятность переезда или тотального ремонта.
Это хороший момент для того, чтобы заняться правильной эзотерикой или психологией, читать литературу на эти темы, прорабатывая себя самостоятельно.
Водолей
Как и для Козерогов, Сатурн для вас является самой благоприятной планетой. Сейчас он находится в вашем доме личности, а это говорит о том, что в данный момент настало время быть самим собой, проявлять свою уникальность, нестандартность. Стоит открыто делиться своими идеями и мыслями, не поддаваться лени и прокрастинации, а действовать, настроившись на результат.
Путешествия и командировки как никогда манят вас, непросто может быть сидеть на одном месте, но в них могут возникать сложности. Если есть младшие братья и сестры, то велика вероятность конфликтов с ними.
Рыбы
Сатурн будет учить вас относиться к своим доходам более разумно и обоснованно, планировать расходы, а не быть хаотичными. При этом количество трат вырастет. Очень рекомендуется благотворительность - жертвовать посильные суммы денег в проверенные организации, чтобы этот рост был не таким явным и не вызвал дисбаланса с доходами.
Возможен переезд за границу, либо сотрудничество с иностранцами по бизнес-вопросам. Важность одиночества возрастает — старайтесь находить время для того, чтобы побыть без компании, наедине с собой.