КВАРТИРА В ЛАСНАМЯЭ ⟩ Опечатка маклера вызвала невиданный ажиотаж

«Допустила нелепую опечатку вчера в цене, пропустив один ноль – по итогу цена за отремонтированную «двушку» в Ласнамяэ составляет всего 10 600 евро», – с иронией написала в соцсетях о своей же ошибке маклер. «Вы даже представить себе не можете, что творится у меня на почте, телефон звонил даже в два ночи! Вот оно – рвение к халяве», – говорит Евгения.