Столичный маклер просто не дописала один ноль, и ее телефон разрывался даже ночью.
КВАРТИРА В ЛАСНАМЯЭ ⟩ Опечатка маклера вызвала невиданный ажиотаж
Опечатка маклера вызвала невиданный ажиотаж
Так совершенно случайно Евгения Третьякова устроила на портале по продаже недвижимости аукцион невиданной щедрости, написав, что двухкомнатная квартира в Ласнамяэ стоит 10 600.
«Допустила нелепую опечатку вчера в цене, пропустив один ноль – по итогу цена за отремонтированную «двушку» в Ласнамяэ составляет всего 10 600 евро», – с иронией написала в соцсетях о своей же ошибке маклер. «Вы даже представить себе не можете, что творится у меня на почте, телефон звонил даже в два ночи! Вот оно – рвение к халяве», – говорит Евгения.
А вы стали бы реагировать на подобное объявление, или же сразу поняли, что это опечатка, и двухкомнатную квартиру в столице за такие деньги можно купить только во сне?
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