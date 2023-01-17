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КВАРТИРА В ЛАСНАМЯЭ ⟩ Опечатка маклера вызвала невиданный ажиотаж

Limon.ee
Опечатка маклера вызвала невиданный ажиотаж
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Ласнамяэ, иллюстративный снимок.
Ласнамяэ, иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock

Столичный маклер просто не дописала один ноль, и ее телефон разрывался даже ночью.

Так совершенно случайно Евгения Третьякова устроила на портале по продаже недвижимости аукцион невиданной щедрости, написав, что двухкомнатная квартира в Ласнамяэ стоит 10 600.

«Допустила нелепую опечатку вчера в цене, пропустив один ноль – по итогу цена за отремонтированную «двушку» в Ласнамяэ составляет всего 10 600 евро», – с иронией написала в соцсетях о своей же ошибке маклер. «Вы даже представить себе не можете, что творится у меня на почте, телефон звонил даже в два ночи! Вот оно – рвение к халяве», – говорит Евгения.

Фото: скриншот

А вы стали бы реагировать на подобное объявление, или же сразу поняли, что это опечатка, и двухкомнатную квартиру в столице за такие деньги можно купить только во сне?

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