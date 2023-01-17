ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ЭСТОНИИ ⟩ Ведьма Настя выступила с шокирующим прогнозом на 2023 год

Ведьма Настя рассказала программе, что в этом году нас ждут два сложных месяца. «Апрель может быть самым опасным в этом году, если верить звездам – апрель такой напряженный месяц – и, возможно, ноябрь тоже».

По словам Насти, последний раз звезды находились в подобном положении незадолго до начала Второй мировой войны. «Никто не знает, как точно это будет выглядеть, – говорит Настя, которая не может объяснить более подробно. – Существует большая вероятность того, что произойдет смена власти в Америке и России».

Настя также прогнозирует рост цен весной, что может заставить многих жителей Эстонии затаить дыхание. «Это больше похоже на валютный кризис. Обменные курсы подскочат». В ноябре, однако, она прогнозирует самое сложное время, поскольку надвигаются конфликты в Европе.

Спиритуалист Тене Лаул также говорит, что 2023 год будет довольно сложным, но, по ее словам, в трудностях нет ничего непреодолимого. «Люди стали более открытыми духовно, и поэтому я знаю, что мы выберемся из этого», – уверенно говорит Лаул. – Мы выйдем из материальных трудностей, если будем относиться к ним по-другому».

Тех, кто может создать что-то на пустом месте, Вселенная щедро вознаграждает, говорит Лаул.

По словам ведьмы Рут Пукман, в этом году произойдет очень много открытий, выяснятся какие-то факты. «Появятся люди, которые раскроют скрытые секреты. Люди, которые в прошлом стояли за вашей спиной, например, по корыстным причинам – завидовали, скрывали, лгали – эти люди будут выведены на чистую воду в 2023 году», – предсказывает Пукман.

Чтобы улучшить для себя денежную энергию, ведьма Настя предлагает откопать клубок красной пряжи из бабушкиной шкатулки для рукоделия, воткнуть в него несколько иголок и хранить их там на будущее.

По словам Насти, 2023 год также будет большим годом для детей. «Это очень хороший год для рождения ребенка».