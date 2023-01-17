В телешоу «Что принесет год Кролика?» самые известные ясновидящие и колдуны Эстонии рассказывают о том, чего ожидать в 2023 году, и делятся некоторыми советами.
ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ЭСТОНИИ ⟩ Ведьма Настя выступила с шокирующим прогнозом на 2023 год
Ведьма Настя рассказала программе, что в этом году нас ждут два сложных месяца. «Апрель может быть самым опасным в этом году, если верить звездам – апрель такой напряженный месяц – и, возможно, ноябрь тоже».
По словам Насти, последний раз звезды находились в подобном положении незадолго до начала Второй мировой войны. «Никто не знает, как точно это будет выглядеть, – говорит Настя, которая не может объяснить более подробно. – Существует большая вероятность того, что произойдет смена власти в Америке и России».
Настя также прогнозирует рост цен весной, что может заставить многих жителей Эстонии затаить дыхание. «Это больше похоже на валютный кризис. Обменные курсы подскочат». В ноябре, однако, она прогнозирует самое сложное время, поскольку надвигаются конфликты в Европе.
Спиритуалист Тене Лаул также говорит, что 2023 год будет довольно сложным, но, по ее словам, в трудностях нет ничего непреодолимого. «Люди стали более открытыми духовно, и поэтому я знаю, что мы выберемся из этого», – уверенно говорит Лаул. – Мы выйдем из материальных трудностей, если будем относиться к ним по-другому».
Тех, кто может создать что-то на пустом месте, Вселенная щедро вознаграждает, говорит Лаул.
По словам ведьмы Рут Пукман, в этом году произойдет очень много открытий, выяснятся какие-то факты. «Появятся люди, которые раскроют скрытые секреты. Люди, которые в прошлом стояли за вашей спиной, например, по корыстным причинам – завидовали, скрывали, лгали – эти люди будут выведены на чистую воду в 2023 году», – предсказывает Пукман.
Чтобы улучшить для себя денежную энергию, ведьма Настя предлагает откопать клубок красной пряжи из бабушкиной шкатулки для рукоделия, воткнуть в него несколько иголок и хранить их там на будущее.
По словам Насти, 2023 год также будет большим годом для детей. «Это очень хороший год для рождения ребенка».
По мнению Пукман, до сих пор не состоявшие в браке люди начнут перенаправлять свою энергию на мысли о семье и начнут искать партнера. «Даже самый холостой мужчина, который до сих пор считал, что семья не для него, может найти в себе эту потребность».