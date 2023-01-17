В эстонском городе предполагаемый маньяк преследует женщин

Хотя информация об обоих случаях дошла до патруля в тот же вечер, патрульные обыскали местность на основе описания человека, полученного от женщин, им так и не удалось поймать его в тот вечер.

«Поскольку сейчас важно установить личность мужчины и определить, беспокоил ли он людей на улице из-за потребности во внимании, состояния здоровья или это были злонамеренные действия, мы начали процедуру по выяснению точных обстоятельств. Мы собрали всю возможную информацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения в этом районе», – заявил Лилль, добавив, что работа по установлению личности мужчины и выяснению его мотивов продолжается.

Если в прошлую пятницу вечером между 20-22 часами между Тасуя Пуйестеэ и улицей Харидузе кто-то прогуливался и случайно заметил либо описанные происшествия, либо узнал возможного преступника по скромному описанию, мы просим сообщить об этом в полицию Вильянди через социальные сети или по электронной почте meelis.lill@politsei.ee для уведомления.

Известно, что мужчина, побеспокоивший окружающих на улице, достаточно молодой и среднего роста. Он был одет в темную куртку, темные штаны, а на голове был серый капюшон.