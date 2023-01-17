Вечером 13 января в полицию поступило два сообщения аналогичного содержания с разницей в несколько часов. Около 20:00 недалеко от Вильяндиской певческой сцены кто-то преследовал женщину. Через два часа неизвестный сзади напал уже на другую жительницу Вильянди, пишет Elu24.
В эстонском городе предполагаемый маньяк преследует женщин
В понедельник вечером жительница Вильянди предупредила местных жителей в группе Sind on märgatud, Viljandis в Facebook о неизвестном человеке, который якобы напал на нее сзади.
Инцидент произошел в пятницу около 22:15. «Двигаясь из центра города в Мяннимяэ со мной произошла очень страшная вещь!» – она до сих пор в шоке.
«На улице Рейну, проходя мимо конторы Omniva, на меня напали сзади. Я была в капюшоне. Внезапно кто-то схватил меня сзади и зажал рот одной или двумя руками. Произошла драка», – описала она произошедшее. «Я не знаю, каковы были мотивы нападавшего. Он не смог выхватить сумочку, висевшую через плечо. Я смогла вывернуться и убежать в сторону Мяннимяэ, чтобы спасти свою жизнь». Она сразу же обратилась в полицию, а сегодня подала заявление.
Руководитель процессуальной группы Вильяндиского участка Меэлис Лилль сообщил, что вечером 13 января с разницей в несколько часов в полицию поступило два сообщения аналогичного содержания. «Сообщалось о тревожных инцидентах, произошедших в центре Вильянди и напугавших людей. А именно, между 8 и 10 часами вечера неизвестный молодой человек преследовал двух разных женщин в районе Старого города», – сказал Лилль.
«Около 20:00 молодой человек подошел к жительнице города, идущей по улице возле Вильяндиской певческой сцены, и дотронулся до нее. Она испугалась, а мужчина ушел. Второй инцидент произошел спустя несколько часов, около 10 часов вечера, когда незнакомый мужчина преследовал уже другую женщину, идущую по улице, и прикоснулся к ней. Она начала кричать, а мужчина убежал».
В обоих инцидентах пострадавшие отделались легким испугом.
Хотя информация об обоих случаях дошла до патруля в тот же вечер, патрульные обыскали местность на основе описания человека, полученного от женщин, им так и не удалось поймать его в тот вечер.
«Поскольку сейчас важно установить личность мужчины и определить, беспокоил ли он людей на улице из-за потребности во внимании, состояния здоровья или это были злонамеренные действия, мы начали процедуру по выяснению точных обстоятельств. Мы собрали всю возможную информацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения в этом районе», – заявил Лилль, добавив, что работа по установлению личности мужчины и выяснению его мотивов продолжается.
Полиция также просит помощи.
Если в прошлую пятницу вечером между 20-22 часами между Тасуя Пуйестеэ и улицей Харидузе кто-то прогуливался и случайно заметил либо описанные происшествия, либо узнал возможного преступника по скромному описанию, мы просим сообщить об этом в полицию Вильянди через социальные сети или по электронной почте meelis.lill@politsei.ee для уведомления.
Известно, что мужчина, побеспокоивший окружающих на улице, достаточно молодой и среднего роста. Он был одет в темную куртку, темные штаны, а на голове был серый капюшон.