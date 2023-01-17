У входа в ресторан в центре Стокгольма прогремел мощный взрыв

Как сообщается, взрывное устройство сработало в 03:28 по местному времени у входа в один из ресторанов города. В результате инцидента никто не пострадал, однако зданию был нанесен существенный ущерб.

«Вход в здание полностью разрушен, фасад также серьезно поврежден», –заявила представитель шведской полиции Ула Эстерлинг.

Полиция начала предварительное расследование инцидента. На место происшествия прибыл отряд саперов и экспертов-криминалистов для сбора улик. Прилегающая территория здания была оцеплена. Правоохранительные органы пока не установили связи случившегося с недавней волной происшествий в Стокгольме.

SVT напоминает, что с конца декабря по начало января в шведской столице прогремело несколько взрывов возле жилых домов.