Полиция Швеции начала расследование мощного взрыва, который произошел в центре Стокгольма в районе Сёдермальм, сообщил сегодня, 17 января, телеканал SVT.
У входа в ресторан в центре Стокгольма прогремел мощный взрыв
Как сообщается, взрывное устройство сработало в 03:28 по местному времени у входа в один из ресторанов города. В результате инцидента никто не пострадал, однако зданию был нанесен существенный ущерб.
«Вход в здание полностью разрушен, фасад также серьезно поврежден», –заявила представитель шведской полиции Ула Эстерлинг.
Полиция начала предварительное расследование инцидента. На место происшествия прибыл отряд саперов и экспертов-криминалистов для сбора улик. Прилегающая территория здания была оцеплена. Правоохранительные органы пока не установили связи случившегося с недавней волной происшествий в Стокгольме.
SVT напоминает, что с конца декабря по начало января в шведской столице прогремело несколько взрывов возле жилых домов.
En kraftig sprängladdning detonerade klockan 03.28 natten mot tisdag i entrén till en restaurang vid Nytorget på Södermalm i Stockholm. Inga personer ska ha skadats, men skadorna på huset är omfattande. https://t.co/uu9usJm4hE pic.twitter.com/UnYLNPxufA— SVT Nyheter (@svtnyheter) January 17, 2023