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ВИДЕО ⟩ 118 000 евро и старенький прицеп: насколько все-таки богат Путин, и как на его состояние влияют санкции?

Инна-Катрин Хейн
118 000 евро и старенький прицеп: насколько все-таки богат Путин, и как на его состояние влияют санкции?
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Фото: Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Scanpix

Оценки состояния президента России Владимира Путина варьируются от зарплаты госслужащего, квартиры в многоквартирном доме, пары советских автомобилей и 36-летнего прицепа – до сотен миллиардов евро, дворцов, яхт и роскошных автомобилей, пишет Elu24.

В июле 2022 года журнал Forbes назвал активы Путина тайной, которая росла и крепчала двадцать лет.

Портал Is.fi спросил экспертов, можем ли мы приблизиться к разгадке этой тайны сейчас, когда санкции, вызванные войной в Украине, бьют по России со всей силой. На этот вопрос попробовали ответить шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд, старший советник Банка Финляндии Лаура Соланко, директор Финского союза бизнеса и экономики Петри Вуорио, а также профессор экономической истории Яри Элоранта из Университета Хельсинки.

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