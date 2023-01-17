Оценки состояния президента России Владимира Путина варьируются от зарплаты госслужащего, квартиры в многоквартирном доме, пары советских автомобилей и 36-летнего прицепа – до сотен миллиардов евро, дворцов, яхт и роскошных автомобилей, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ 118 000 евро и старенький прицеп: насколько все-таки богат Путин, и как на его состояние влияют санкции?
118 000 евро и старенький прицеп: насколько все-таки богат Путин, и как на его состояние влияют санкции?
В июле 2022 года журнал Forbes назвал активы Путина тайной, которая росла и крепчала двадцать лет.
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