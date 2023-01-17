ВИДЕО ⟩ 118 000 евро и старенький прицеп: насколько все-таки богат Путин, и как на его состояние влияют санкции?

В июле 2022 года журнал Forbes назвал активы Путина тайной, которая росла и крепчала двадцать лет.

Портал Is.fi спросил экспертов, можем ли мы приблизиться к разгадке этой тайны сейчас, когда санкции, вызванные войной в Украине, бьют по России со всей силой. На этот вопрос попробовали ответить шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд, старший советник Банка Финляндии Лаура Соланко, директор Финского союза бизнеса и экономики Петри Вуорио, а также профессор экономической истории Яри Элоранта из Университета Хельсинки.