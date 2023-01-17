ОДНО ВАЖНОЕ ПРАВИЛО ⟩ Женщина сбросила 19 килограммов за пять месяцев и раскрыла секрет успеха

В феврале 2020 года у 25-летней Стефани Нето умер отец. После этого она перестала следить за собой и от стресса все больше ела. Токсичные отношения, в которых она тогда была, лишь усугубляли ситуацию. Из-за них к перееданию добавилось злоупотребление алкоголем. Вскоре она располнела до 79 килограммов. Ее стала мучить одышка, а избыточный вес мешал подобрать подходящую одежду. «Помню, как сидела в ресторане с мамой и бывшим возлюбленным, и какие-то девушки шептались, какой огромной я выгляжу», — вспоминает она.

Осознав проблему, Нето решила изменить образ жизни. Она начала заниматься спортом и пробовать различные методы похудения. Сначала женщина пыталась исключить из рациона углеводы и фастфуд и устраивала кардиотренировки, но это оказалось неэффективным. Эффект появился, когда она стала следовать правилу 80:20. Согласно ему, 80 процентов диеты должны составлять питательные продукты домашнего приготовления, а 20 процентов – готовая пища, которой можно побаловать себя.

Теперь Нето ест кашу с фруктами на завтрак, рогалики с омлетом на обед и ужинает лососем с рисом и овощами. В качестве перекуса она позволяет себе низкокалорийное мороженое, гранолу, белковые йогурты и другие низкокалорийные продукты. В сутки женщина проходит по 10 тысяч шагов, ежедневно занимается спортом и устраивает силовые тренировки по четыре раза в неделю.

Хотя она почти не ограничивает себя, это не превращается в проблему.

«Обычно люди считают, что, чтобы похудеть, нужно есть меньше, но на самом деле нужно лишь потреблять меньше калорий, чем перерабатывает организм», – объясняет Нето. По ее словам, она чувствует себя сильнее, счастливее и здоровее, чем когда-либо.