Кому достанется имение «Грейсленд» после смерти дочери Пресли?

После внезапной смерти единственной дочери Элвиса Пресли возник вопрос о том, кто унаследует знаменитое имение «Грейсленд».

Напомним, у Лизы Мари Пресли было четверо детей: дочери Райли, Харпер и Финли, а также сын Бенджамин, покончивший с собой в возрасте 27 лет в 2020 году.

Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза. Один из союзов был с Майклом Джексоном, но у них не было общих детей. Потомки единственной дочери Элвиса Пресли были рождены в союзе с Майклом Локвудом и Дэнни Кио.

На свое 25-летие дочь короля рок-н-ролла унаследовала 100 миллионов долларов, но, к сожалению, из-за неправильного управления финансами большую часть наследства она потеряла.

Развод Лизы Мари Пресли с последним мужем произошел в мае 2021 года. Бывший супруг не был доволен решением суда и вновь начал тяжбы за сумму алиментов и опеку над детьми.

СМИ подчеркивают, что на момент кончины Пресли ее финансовое состояние неопределенно. Особняк «Грейсленд» (Мемфис, штат Теннеси), в котором она выросла, точно принадлежал ей. Кстати, именно там в 1977 году в возрасте 42 лету мер и ее звездный отец. Тогда Лизе Мари было всего 9 лет.

Имение «Грейсленд» было приобретено легендарным певцом в 1957 году за 100 тысяч долларов. Но в 2020 году имение Элвиса Пресли уже оценивалось в сумму от 400 до 500 миллионов долларов. Имение, превращенное в музей в честь Элвиса, скорее всего, будет передано трем живым детям Лизы Мари - старшей дочери Райли и 14-летним Харпер и Финли. Пресли ранее говорила, что никогда не продаст особняк, а передаст его по наследству своим детям.