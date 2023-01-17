Стало известно, кому достанется легендарный особняк Элвиса Пресли после смерти его дочери, певицы Лизы Мари Пресли. Об этом пишет RUS TVNET со ссылкой на Page Six.
Кому достанется имение «Грейсленд» после смерти дочери Пресли?
После внезапной смерти единственной дочери Элвиса Пресли возник вопрос о том, кто унаследует знаменитое имение «Грейсленд».
Напомним, у Лизы Мари Пресли было четверо детей: дочери Райли, Харпер и Финли, а также сын Бенджамин, покончивший с собой в возрасте 27 лет в 2020 году.
Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза. Один из союзов был с Майклом Джексоном, но у них не было общих детей. Потомки единственной дочери Элвиса Пресли были рождены в союзе с Майклом Локвудом и Дэнни Кио.
На свое 25-летие дочь короля рок-н-ролла унаследовала 100 миллионов долларов, но, к сожалению, из-за неправильного управления финансами большую часть наследства она потеряла.
Развод Лизы Мари Пресли с последним мужем произошел в мае 2021 года. Бывший супруг не был доволен решением суда и вновь начал тяжбы за сумму алиментов и опеку над детьми.
СМИ подчеркивают, что на момент кончины Пресли ее финансовое состояние неопределенно. Особняк «Грейсленд» (Мемфис, штат Теннеси), в котором она выросла, точно принадлежал ей. Кстати, именно там в 1977 году в возрасте 42 лету мер и ее звездный отец. Тогда Лизе Мари было всего 9 лет.
Имение «Грейсленд» было приобретено легендарным певцом в 1957 году за 100 тысяч долларов. Но в 2020 году имение Элвиса Пресли уже оценивалось в сумму от 400 до 500 миллионов долларов. Имение, превращенное в музей в честь Элвиса, скорее всего, будет передано трем живым детям Лизы Мари - старшей дочери Райли и 14-летним Харпер и Финли. Пресли ранее говорила, что никогда не продаст особняк, а передаст его по наследству своим детям.
Напомним, 13 января 2023 года 54-летняя дочь Элвиса Пресли была найдена без сознания в своем доме в Калифорнии. У певицы остановилось сердце, и ей был сделан укол адреналина, чтобы восстановить пульс. Она была доставлена в больницу после остановки сердца, а после ее мать подтвердила смерть Лизы Мари.