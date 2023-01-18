Близнецам нельзя торопиться, Скорпионам – переутомляться: гороскоп на среду, 18 января

Стрелец

День принесет хорошие новости, касающиеся работы, перемены к лучшему в деловой сфере. Могут заметно увеличиться ваши доходы, не исключен и карьерный рост. Новые перспективы откроются перед Стрельцами, которые в последнее время задумывались о том, не пора ли сменить сферу деятельности. В личных отношениях также будет преобладать влияние позитивных тенденций. Появится возможность открыто поговорить с близким человеком о каких-то важных вещах, договориться о том, что интересует вас обоих. Можно не опасаться разногласий и споров.

Козерог

День будет благоприятным для работы и учебы, а также делового общения. Будет возможность встретиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Наверняка найдется, о чем поговорить, да и общие планы могут появиться. Некоторые Козероги смогут решить финансовые вопросы, в последнее время приносившие немало беспокойства. Во второй половине дня можно принимать гостей, устраивать импровизированные домашние праздники. Вероятны приятные сюрпризы, подарки, которым вы будете очень рады. Не исключены и вдохновляющие известия.

Водолей

Хорошо сложатся поездки, удачно пройдут разговоры с людьми, приехавшими издалека. Не исключены предложения о работе. У некоторых Водолеев появится возможность заняться именно тем, что давно их интересовало. Друзья могут неожиданно зайти в гости, а люди, с которыми вы давным-давно не общались, – напомнить о себе. То и другое поднимет настроение. Могут появиться планы, для осуществления которых вам потребуется поддержка старших родственников. Вечер отлично подойдет для того, чтобы все обсудить, договориться о совместных действиях.

Рыбы