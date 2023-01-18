Прежде чем браться за новые дела, убедитесь, что разобрались с начатым раньше. Иначе не удастся избежать суеты и путаницы, которые могут испортить настроение. Ладить с окружающим многим будет сложнее, чем обычно.
Близнецам нельзя торопиться, Скорпионам – переутомляться: гороскоп на среду, 18 января
Не исключено, что обострятся давние противоречия, да и какие-то претензии друг к другу могут появиться. Но все острые углы удастся сгладить тем, кто отнесется к происходящему с юмором. Стоит быть осторожнее с деньгами: расходы могут оказаться напрасными, а покупки неудачными. Не спешите с заключением сделок, если не вы не обдумали их заранее, не выбрали лучший из нескольких вариантов, пишет Dvorec.
Овен
Сегодня у вас будет возможность рассказать о своих идеях и планах людям, от которых многое зависит. Важно не полагаться только на собственное обаяние и умение импровизировать; к любой встрече стоит подготовиться, подобрать аргументы, подумать, на чем вы сделаете акцент. Не исключено, что и вам это поможет увидеть детали, прежде остававшиеся незамеченными. Работа, требующая внимания и аккуратности, будет казаться особенно утомительной. Зато с делами, для которых нужны фантазия, творческий подход и нестандартный взгляд на вещи, вы справитесь легко.
Телец
День будет очень благоприятным для работы, а также других полезных и серьезных дел. Вы быстро добьетесь в них успеха. Некоторым Тельцам вовсе не придется прикладывать усилий, чтобы решить какие-то важные вопросы: все очень удачно сложится само собой. Давние знакомые дадут отличные советы, помогут сориентироваться в неоднозначной ситуации, сделать правильный выбор. Можно делать покупки, в том числе крупные: они наверняка окажутся удачными. Вы выберете именно то, что будет радовать вас и ваших близких, не потратите деньги напрасно.
Близнецы
Не торопитесь. Начало дня может сложиться довольно неудачно, особенно для тех, кто запланировал на это время серьезные дела и важные встречи. Обсуждение рабочих вопросов окажется гораздо более напряженным, чем вы ожидали. Могут обостриться давние разногласия, и придется потратить некоторое время на то, чтобы все уладить. Вторая половина дня сложится гораздо приятнее. Будет шанс заняться делом, которое давно вас интересует. Друзья и другие близкие люди охотно поддержат все ваши начинания. Не исключено, что сбудется давнее желание, о котором вы никому не рассказывали.
Рак
День будет насыщенным и вдохновляющим. Появится много новых дел, задач, за решение которых вы возьметесь с удовольствием. Радует возможность поддержать окружающих, позаботиться о людях, которые вам дороги. Благодаря вашим усилиям останутся в прошлом проблемы, в последнее время огорчавшие близких. Появится много новых идей и планов. Воплотить задуманное в жизнь захочется поскорее, но вы не станете ничего предпринимать, пока не обдумаете все как следует. Умение правильно оценивать последствия каждого своего шага сегодня пригодится многим Ракам.
Лев
Значительная часть этого дня будет посвящена семейным делам, помощи близким, решению каких-то бытовых вопросов. Это может помешать работе: не исключено, что придется что-то отложить на потом, перенести назначенные встречи. Однако с самыми главными задачами вы справитесь, да и в целом останетесь довольны тем, как сложится день. Важно следить за своим настроением, не расстраиваться из-за пустяков. Старайтесь искать поводы для радости, обращайте внимание на удачные совпадения. Вечер подойдет для романтического свидания. Общение с любимым человеком порадует.
Дева
День пройдет удачно. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции и следуйте им; большего, пожалуй, и не требуется. Вы сможете достичь давно поставленных целей, а заодно научитесь тому, что вскоре обязательно пригодится. Будет шанс познакомиться с человеком, который поможет вам в работе, откроет перед вами новые профессиональные перспективы. Вероятны хорошие новости издалека, известия от старых знакомых. Некоторые Девы поймут, как изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Будет шанс положить конец давней ссоре.
Весы
Подходящий день для поиска союзников и помощников. Люди, которым вы расскажете о своих идеях и планах, наверняка захотят помочь в их осуществлении. Не исключено, что сотрудничество положит начало долгой дружбе или красивой романтической истории. Ваше обаяние сегодня едва ли кого-то оставит равнодушным, многие захотят познакомиться поближе. Привычные дела могут казаться довольно скучными, а вот за что-то новое вы возьметесь с удовольствием. Будет возможность научиться чему-то полезному, получить информацию, которая вскоре обязательно пригодится.
Скорпион
Старайтесь не переутомляться. Этот день определенно будет более подходящим для отдыха, чем для какой-то трудной работы. К тому же вы многие мелочи будете принимать близко к сердцу, переживать из-за пустяков. Хорошо, если рядом окажутся люди, которые помогут настроиться на позитивный лад, взглянуть на вещи оптимистично. Стоит быть осторожнее с деньгами. Подумайте дважды, прежде чем делать какие-то незапланированные покупки или заключать сделки, вызывающие хотя бы малейшие сомнения. Вечер порадует приятными встречами и романтическими сюрпризами.
Стрелец
День принесет хорошие новости, касающиеся работы, перемены к лучшему в деловой сфере. Могут заметно увеличиться ваши доходы, не исключен и карьерный рост. Новые перспективы откроются перед Стрельцами, которые в последнее время задумывались о том, не пора ли сменить сферу деятельности. В личных отношениях также будет преобладать влияние позитивных тенденций. Появится возможность открыто поговорить с близким человеком о каких-то важных вещах, договориться о том, что интересует вас обоих. Можно не опасаться разногласий и споров.
Козерог
День будет благоприятным для работы и учебы, а также делового общения. Будет возможность встретиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Наверняка найдется, о чем поговорить, да и общие планы могут появиться. Некоторые Козероги смогут решить финансовые вопросы, в последнее время приносившие немало беспокойства. Во второй половине дня можно принимать гостей, устраивать импровизированные домашние праздники. Вероятны приятные сюрпризы, подарки, которым вы будете очень рады. Не исключены и вдохновляющие известия.
Водолей
Хорошо сложатся поездки, удачно пройдут разговоры с людьми, приехавшими издалека. Не исключены предложения о работе. У некоторых Водолеев появится возможность заняться именно тем, что давно их интересовало. Друзья могут неожиданно зайти в гости, а люди, с которыми вы давным-давно не общались, – напомнить о себе. То и другое поднимет настроение. Могут появиться планы, для осуществления которых вам потребуется поддержка старших родственников. Вечер отлично подойдет для того, чтобы все обсудить, договориться о совместных действиях.
Рыбы
Сегодня у вас будет возможность показать себя с лучшей стороны. Люди, прежде почти не замечавшие вас, обратят внимание на ваши таланты и сильные стороны, захотят узнать о вас побольше и подружиться. Не исключено начало деловых отношений, благодаря которым ваша карьера будет развиваться стремительно. День будет удачным с точки зрения финансов. Деловая интуиция Рыб будет особенно острой, поэтому представители знака смогут заключить выгодные сделки. Даже незапланированные покупки окажутся удачными: вы выберете именно те вещи, которые будут и радовать, и приносить пользу.