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С чистого листа: Тамара Глоба назвала абсолютного везунчика 2023 года

Limon.ee
С чистого листа: Тамара Глоба назвала абсолютного везунчика 2023 года
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Фото: Shutterstock

Наступивший 2023 год станет особенно важным для Скорпионов. Об этом сообщила астролог Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

В 2023 году в жизни Скорпионов будут продолжаться события и моменты, которые были в 2022 году. Их не получится избежать.

Этот знак зодиака столкнется с эффектом бумеранга, поэтому придется выбрать между человеком, который всегда был рядом и поддерживал, или же того, кто не вызывает доверия. Что Скорпион выберет, то и получит в ответ.

Несмотря на это, жизнь Скорпионов в новом году будет полна везения и успеха. В первой половине года одиночки встретят свою любовь, а некоторые представители знака зодиака станут родителями. В конце года есть шанс получить новую высокооплачиваемую работу.

Если говорить о месяце, который станет отправной точкой для новой жизни, то это апрель. Именно в этот период все начнется с чистого листа.

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