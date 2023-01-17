С чистого листа: Тамара Глоба назвала абсолютного везунчика 2023 года

В 2023 году в жизни Скорпионов будут продолжаться события и моменты, которые были в 2022 году. Их не получится избежать.

Этот знак зодиака столкнется с эффектом бумеранга, поэтому придется выбрать между человеком, который всегда был рядом и поддерживал, или же того, кто не вызывает доверия. Что Скорпион выберет, то и получит в ответ.

Несмотря на это, жизнь Скорпионов в новом году будет полна везения и успеха. В первой половине года одиночки встретят свою любовь, а некоторые представители знака зодиака станут родителями. В конце года есть шанс получить новую высокооплачиваемую работу.