Стала известна причина экстренной госпитализации Инны Чуриковой за 10 дней до смерти

Журналистам стали известны подробности течения заболевания, которое привело к печальному финалу жизни актрисы Инны Чуриковой. Напомним, что ее не стало в субботу, 14 января 2023 года.

Как сообщает TopNews, в декабре звезду российского и советского театра и кино положили на обследование на онкомаркеры в декабре 2022-го.

После этого родственники настояли на экстренной госпитализации, ведь были шокированы страшными результатами.

Оказалось, что анализы были угрожающими. Онкомаркеры, говорящие о заболевании пациента раком, были сильно завышены, в том числе при норме до 35, показатель антигена СА-125 достиг отметки в 292.

Другой антиген, СА-15.3, при норме до 31,3 продемонстрировал уровень в 56,1. Раково-эмбриональный антиген, который не должен превышать пяти, был 11,43. Организм Чуриковой был сильно обезвожен, что, по словам экспертов, вызвало сильное подозрения об онкологии актрисы.

По словам врача лабораторной диагностики Максима Соловьева, которого опросило издание, пусть сами по себе такие итоги не означают раковый диагноз, симптомами, и угрожающими, они являются.

Медик пояснил, что онкомаркеры говорят о воспалительном процессе, которым охвачен организм человека. Причем, они говорят, как о почечной недостаточности, так и о других заболеваниях.

«В любом случае такой больной нуждается в срочной госпитализации и дополнительном обследовании», – заявил он.