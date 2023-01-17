ВИДЕО ⟩ В Москве простились с Инной Чуриковой

Артисты убиты горем, в их числе и Никита Михалков, который на днях выкарабкался из тяжелого состояния. «В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот я вновь вынужден ее повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека», – обратился режиссер.