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ПОСВЕЖЕЕ? ⟩ Шаляпин в поисках новой возлюбленной

Limon.ee
Шаляпин в поисках новой возлюбленной
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Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин Фото: Korotayev Artyom

Шаляпин расстался с певицей Сан и ищет новую возлюбленную, пишет Рамблер

Так, певца начал волновать вопрос о продолжении рода. Прохор мечтает о наследнике, но становиться отцом-одиночкой, как это сделали некоторые коллеги, не желает. Говоря о Сан, певец заявил, что устал от отношений, где убедить избранницу в своей верности он не может.

– Я вообще ни с кем не ссорюсь из своих мадам. Понимаете, просто когда претензии начинают предъявлять, начинают ревновать, я ретируюсь, — пояснил он.

При этом Шаляпин хочет немного отдохнуть от отношений, однако он готов в перспективе задуматься о чем-то серьезном.

– У любого ребенка должны быть мама и папа, поэтому я хочу достойную себе спутницу найти, которая прежде всего будет моей женой и партнером по жизни.

До этого Сан пожаловалась, что исполнитель сравнивает ее со своей бывшей супругой Татьяной, скончавшейся от ковида в прошлом году. Девушке подобное сравнение не льстит, утверждает она. 

Российский певец Прохор Шаляпин разошелся с возлюбленной телеведущей и певицей Ольгой Сан из-за ее сильной ревности и напоминаниях о бывших женах. Кроме того, артист решил пересмотреть подход к выбору спутницы.

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