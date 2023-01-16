Самым большим сюрпризом во втором полуфинале эстонского песенного конкурса Eesti Laul стало объявление о том, что в финал выйдут 12 песен вместо привычных десяти. Двое последних были определены путем телефонного голосования, пишет Elu24.
КТО ЖЕ ОНИ? ⟩ Определилсь последние два финалиста конкурса Eesti Laul
Всего в финале конкурса Eesti Laul («Эстонская песня 2023») примут участие 12 исполнителей. Помимо десяти песен, уже прошедших в полуфинал, определились еще две песни - One Step at a Time группы MIA и Bad Philosophy группы Elysa. Они были выбраны путем телефонного голосования. Голосование продолжалось два дня, и победители были объявлены в программе Ringvaade.
В первом полуфинале Eesti Laul в финал вышли Андреас, Anett x Fredi, Bedwetters, Janek и OLLIE. Во втором полуфинале к ним присоединились ALIKA, SISSI, INGER, Meelik и m els.
По словам Томи Рахула, продюсера Eesti Laul, финал из 12 песен был первоначальным планом организаторов, чтобы как можно больше исполнителей получили опыт выступления на большой сцене и в то же время добавили интриги в конкурс.