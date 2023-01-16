КТО ЖЕ ОНИ? ⟩ Определилсь последние два финалиста конкурса Eesti Laul

Всего в финале конкурса Eesti Laul («Эстонская песня 2023») примут участие 12 исполнителей. Помимо десяти песен, уже прошедших в полуфинал, определились еще две песни - One Step at a Time группы MIA и Bad Philosophy группы Elysa. Они были выбраны путем телефонного голосования. Голосование продолжалось два дня, и победители были объявлены в программе Ringvaade.

В первом полуфинале Eesti Laul в финал вышли Андреас, Anett x Fredi, Bedwetters, Janek и OLLIE. Во втором полуфинале к ним присоединились ALIKA, SISSI, INGER, Meelik и m els.