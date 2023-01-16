Согласно народным поверьям, Ведьмин колодец начинает кипеть, когда в нем парятся тухалаские ведьмы. Это явление знаменут скорый приход весны.
Забурлил Ведьмин колодец в Тухала: чего нам ждать?
Этот временный карстовый источник – часть подземной реки, протекающей через карстовый участок Тухала, расположенный на территории природного заповедника Набала-Тухала. В период половодья вода поднимается на поверхность земли, и колодец начинает «кипеть», выбрасывая около 100 литров воды в секунду, в то время как объем течения реки составляет как минимум 5000 литров в секунду. Такую первобытную картину кипящего колодца можно наблюдать в течение периода от одного дня до трех недель.
Ведьмин колодец – это не артезианский колодец, это уникальное природное явление в масштабах всей Европы – напор воды здесь образуется в подземной реке. Глубина колодца составляет 2,4 метра. Из-за своего болотного происхождения вода имеет коричневатый оттенок, пишет visitestonia.com.
Народным голосованием Ведьмин колодец в Тухала был выбран «Чудом Эстонии-2012».
Обычно колодец в Тухала закипает в марте, иногда в фервлае. В этом году ведьмы пошли в баню 16 января. Ждем весны!