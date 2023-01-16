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Умерла актриса из «Небесных ласточек» Ольга Вардашева

Limon.ee
Умерла актриса из «Небесных ласточек» Ольга Вардашева
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Актерское сообщество оплакивает очередную утрату – стало известно о смерти Ольги Вардашевой. Она скончалась в возрасте 76 лет, пишет «Страхит».

О кончине Вардашевой сообщили в петербургском «Мюзик-Холле», где она более 40 лет являлась ведущей солисткой вплоть до 2014 года. Пока нет точной причины смерти.

Коллеги вспоминают, что Вардашева кбыла и известной актрисой. Она сыграла роли в таких кинохитах как «Небесные ласточки», «Шляпа», «Семь счастливых нот», «Сентиментальный роман» и другие. Ольга Вардашева родилась 19 апреля 1946 года, а десять лет спустя вместе с родителями переехала в Ленинград. В 1966-м пришла на работу в Ленинградский Мюзик-холл. Представители старшего поколения помнят ее дуэт с Людмилой Невзгляд, который прославился в 70-х годах. Они исполняли такие хиты как «Момчета», «Белый танец», «Память», «Сердце, «Старый костер».
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