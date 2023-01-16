Читатель недоумевает: по какой причине закрыли променад круизного терминала?

Читатель Elu24 не понимает, зачем в Таллиннском порту сделали прогулочную зону возле круизного терминала, если она не слишком часто бывает открытой. В порту также есть полностью оборудованная детская игровая площадка, куда родители любят водить своих детей. Читатель утверждает, что он неоднократно не мог пройти на променад, и никаких объяснений он не мог найти.

По словам Сирле Арро, начальника отдела маркетинга и коммуникаций AS Tallinna Sadam, для закрытия променада всегда есть очень веские причины, так было и в этот раз. «Круизная набережная была частично закрыта в связи с визитом американского военного корабля «Рузвельт», который прибыл в рамках международного сотрудничества. В районе круизного терминала была оборудована временная зона безопасности. Корабль покинет порт в полдень 17 января, и проход на набережную снова будет полностью открыт. Ворота будут закрываться очень редко, за исключением случаев проведения специальных мероприятий и/или посещения военными кораблями в особых условиях Сил обороны».

Арро также благодарит читателя за то, что он обратил внимание на недостающую информацию. «Обычно на воротах есть информация, в этот раз информации действительно не было. Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Мы надеемся, что посетители круизной набережной смогут как можно чаще наслаждаться прекрасными видами на море, корабли, город и гавань».

Посольство США в Эстонии также разместило на своем сайте пресс-релиз о прибытии авианосца. «Военный корабль «Рузвельт» находится в Таллинне с обычным визитом. Он прибыл в порт для дозаправки и пополнения запасов. Кроме того, эвизит даст морякам возможность познакомиться с местной жизнью», - говорится в сообщении.

USS Roosevelt - 30-й эсминец ВМС США класса Arleigh Bruke, оснащенный системой управляемых ракет Aegis, которая, вместе с интегрированным радаром, способна одновременно защищать от угроз с воздуха, поверхности и под водой. Эта же система может обеспечить защиту от баллистических ракет.