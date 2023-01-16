Убил другой человек, а вину повесили на бизнесмена: тайна гибели ведущей «Русского Радио» Анны Азовской

Руку на пульсе расследования держит Андрей Малахов, который вместе с командой корреспондентов попытался разобраться в трагедии. В эфире шоу «МАЛАХОВ» собрались друзья и коллеги Анны Азовской, рассказавшие неожиданные подробности ее гибели, пишет «Стархит».

Все произошло 3 января. В одном из домов на улице Полины Осипенко рано утром раздались крики. «Убивают, спасите, помогите!» - истошно орал мужчина.

Житель дома Александр Артемов вызвал полицию, которая достаточно быстро приехала, но не смогла вскрыть квартиру - все это время крики продолжались. Прибывшие на место сотрудники МЧС взломали дверь. Через некоторое время Артемова пригласили войти как понятого - он увидел на полу связанного голого мужчину в крови, а в ванной комнате - мертвую девушку.

Убитой оказалась ведущая «Русского Радио Вологда» Анна Азовская, а связанным мужчиной, позвавшим на помощь, - бизнесмен Владимир Маклаков, который является сыном главы известной лесоперерабатывающей вологодской компании. Позже он стал главным подозреваемым в убийстве Анны.

Как рассказывают друзья Азовской, они встречались год и были без ума друг от друга. Некоторые же утверждали, что парочка давно скрывала страстный роман. Прозвучала в студии и третья версия - у радиозвезды был роман с бывшим владельцем «Русского Радио Вологда» Василием Соловьевым, который являлся ее покровителем и помог достичь успехов.