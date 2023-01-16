В начале января в Москве была жестоко убита ведущая «Русского Радио» Анна Азовская. Возлюбленный, известный бизнесмен нанес ей 30 ножевых ранений, от которых она скончалась. Но все ли так прозрачно в этом деле?
Убил другой человек, а вину повесили на бизнесмена: тайна гибели ведущей «Русского Радио» Анны Азовской
Руку на пульсе расследования держит Андрей Малахов, который вместе с командой корреспондентов попытался разобраться в трагедии. В эфире шоу «МАЛАХОВ» собрались друзья и коллеги Анны Азовской, рассказавшие неожиданные подробности ее гибели, пишет «Стархит».
Все произошло 3 января. В одном из домов на улице Полины Осипенко рано утром раздались крики. «Убивают, спасите, помогите!» - истошно орал мужчина.
Житель дома Александр Артемов вызвал полицию, которая достаточно быстро приехала, но не смогла вскрыть квартиру - все это время крики продолжались. Прибывшие на место сотрудники МЧС взломали дверь. Через некоторое время Артемова пригласили войти как понятого - он увидел на полу связанного голого мужчину в крови, а в ванной комнате - мертвую девушку.
Убитой оказалась ведущая «Русского Радио Вологда» Анна Азовская, а связанным мужчиной, позвавшим на помощь, - бизнесмен Владимир Маклаков, который является сыном главы известной лесоперерабатывающей вологодской компании. Позже он стал главным подозреваемым в убийстве Анны.
Как рассказывают друзья Азовской, они встречались год и были без ума друг от друга. Некоторые же утверждали, что парочка давно скрывала страстный роман. Прозвучала в студии и третья версия - у радиозвезды был роман с бывшим владельцем «Русского Радио Вологда» Василием Соловьевым, который являлся ее покровителем и помог достичь успехов.
Когда она пришла к нам, то была ребенком, который стеснялся собственной тени. Из нее надо было все вытаскивать. В один момент она стала красивой женщиной, расцвела. Помню, спросила у нее, что случилось. А она ответила: «Ева, я влюблена». Все эти годы у нее был один мужчина, она с кем-то встречалась.
Между тем, на похоронах, которые состоялись в Вологде, подруги у гроба Анны шептались, что на последней встрече она рассказала о расставании с бизнесменом Маклаковым. Якобы у них прекратились всякие отношения. Но неожиданно Азовская поехала с ним на Новый год в Москву и поселилась в квартире… бывшего возлюбленного.
Оказалось, что жилище, в котором произошла трагедия, раньше принадлежало Соловьеву. Это удалось выяснить блогеру Павлу Шабанову - мужчина уже несколько месяцев расследует бизнес-деятельность семьи Маклаковых.
Дело в том, что все члены семьи Маклаковых не только богаты, но и влиятельны. Они управляют лесоперерабатывающим предприятием, которое в прошлом году принесло прибыль в несколько сот тысяч евро. И, как считают эксперты, это далеко не предел.
Корреспонденты программы «МАЛАХОВ» отправились по указанным адресам организации, чтобы узнать подробности, но сотрудники затруднились ответить, кто такой Владимир Маклаков, хотя именно он является гендиректором компании. А вот его отец - уважаемый и солидный человек.
Также в ходе расследования стало понятно, что Владимир за последние годы несколько раз привлекался к ответственности за пьяную драку и другие нарушения, но отделывался легкими штрафами. Это насторожило экспертов.
Более того, удалось выяснить, что Анна Азовская являлась директором компании ООО «ТРС», которая занималась лесным бизнесом. Кроме того, она стала руководителем «Русского Радио Вологда» буквально через несколько дней после кончины предполагаемого любовника Василия Соловьева.
Она получила квартиру, машину. Василий Соловьев умер 3 июня, а директором она стала 18 июня.
И все-таки странное и жестокое убийство не дает покоя ни следователям, ни экспертам. Несмотря на то что Маклаков признался в содеянном, появились и другие версии. Мужчину могли подставить из-за бизнеса его отца - соседи слышали, что в квартире звучали несколько женских голосов. Кто это мог быть? Свидетелей тому нет.
Злополучной квартирой на улице Полины Осипенко, а также расположенной по соседству с ней, владеет один и тот же человек. Поэтому в студии даже предположили, что помещения могли быть соединены «тайным проходом», по которому потом скрылись злоумышленники.
Адвокат Маклакова призвал пока воздержаться от поспешных выводов, а также отметил, что родители Владимира убиты горем и потрясены трагедией. Они собираются в ближайшее время выйти на контакт с родственниками Азовской, чтобы помочь им морально и материально.
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