Думаете, начальство и коллеги готовят против вас вселенский заговор? Портал Супер составил признаки надвигающейся угрозы. Читайте и запасайтесь успокоительным.
Семь признаков, что вас скоро уволят: запомните эти скрытые сигналы начальства
Перемены наверху
У компании сменился собственник, вы услышали странное слово «реорганизация» или узнали из новостей о грядущем банкротстве вашей фирмы. Пусть вас не просят сохранять спокойствие, не поможет.
С вами общаются только через мессенджеры
И отправляют вовсе не мемы с котиками. Наоборот, все общение сводится к обсуждению рабочих вопросов. Но это еще не все. Коллеги согласовывают их только по почте и всегда ставят в копию руководство.
Вас игнорируют
На планерке во время вашего выступления все прячутся в гаджеты. Настойчивость тут не помогает: когда вы предлагаете креативные идеи, то их игнорируют, а возражения не принимают.
К вам прицепились любимчики начальства
Только они идут с вами на контакт и нагло интересуются «планами на жизнь». Ничего им не рассказывайте, обойдутся. Вероятно, они знают чуть больше, чем все остальные.
Ваши обязанности стали другими, а количество задач уменьшилось
Раньше вы пахали, как офисный стахановец, а сейчас руководство поручило сортировать никому не нужные документы? Эти изменения точно не к добру: вам перестали доверять.
Вам предложили уйти в отпуск
А вы еще не все бумаги перебрали (смотри предыдущий пункт), да и вообще планировали отдохнуть только через несколько месяцев. Скажете, эти люди заботятся о вас? Посмотрите на их хмурый вид и не стройте иллюзий.
Вакансия на вашу должность появилась на порталах по поиску работы
Есть вероятность, что штат компании расширяется и поэтому вам в пару ищут коллегу. Впрочем, скорее всего, это не так. Намного вероятнее, что вам ищут замену за вашей же спиной, а «радостную» новость сообщат, когда уже найдут нового сотрудника.