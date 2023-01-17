Семь признаков, что вас скоро уволят: запомните эти скрытые сигналы начальства

Перемены наверху

У компании сменился собственник, вы услышали странное слово «реорганизация» или узнали из новостей о грядущем банкротстве вашей фирмы. Пусть вас не просят сохранять спокойствие, не поможет.

С вами общаются только через мессенджеры

И отправляют вовсе не мемы с котиками. Наоборот, все общение сводится к обсуждению рабочих вопросов. Но это еще не все. Коллеги согласовывают их только по почте и всегда ставят в копию руководство.

Вас игнорируют

На планерке во время вашего выступления все прячутся в гаджеты. Настойчивость тут не помогает: когда вы предлагаете креативные идеи, то их игнорируют, а возражения не принимают.

К вам прицепились любимчики начальства

Только они идут с вами на контакт и нагло интересуются «планами на жизнь». Ничего им не рассказывайте, обойдутся. Вероятно, они знают чуть больше, чем все остальные.

Ваши обязанности стали другими, а количество задач уменьшилось

Раньше вы пахали, как офисный стахановец, а сейчас руководство поручило сортировать никому не нужные документы? Эти изменения точно не к добру: вам перестали доверять.

Вам предложили уйти в отпуск

А вы еще не все бумаги перебрали (смотри предыдущий пункт), да и вообще планировали отдохнуть только через несколько месяцев. Скажете, эти люди заботятся о вас? Посмотрите на их хмурый вид и не стройте иллюзий.

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