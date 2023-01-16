Как привлечь удачу 17 января и что нельзя делать в этот день, чтобы неприятности не привлечь.
Зачем 17 января нужно каждому съесть ложку меда: приметы и что запрещено делать
Зачем 17 января нужно каждому съесть ложку меда: приметы и что запрещено делать
Хозяйки в этот день обязательно накрывали стол, приглашали гостей. В центре стола ставили пиалу с медом.
Также пекли различную выпечку с добавлением меда. Медовые пряники, торты и даже хлеб.
Верили, если 17 января идет снегопад, то ожидается год медовым. Чтобы быть здоровым весь год, каждый член семьи должен был съесть ложку меда.
Что нельзя делать 17 января
- Нельзя 17 января обижать животных. Может привести к болезням и большым бедам.
- Нельзя 17 января пить спиртные напитки и выходить на улицу. Можно получить неприятности со здоровьем.
- Нельзя 17 января беременным женщинам вступать в разговоры с незнакомцами.
- Нельзя 17 января начинать что-то новое.
- Нельзя 17 января остатки со стола выбрасывать. Можно отдать животным или птицам.
- Нельзя 17 января устраивать ссоры, ругани, скандалы, выяснение отношений.
Приметы на 17 января
- Если снег на деревьях гнет сучья, то ждать много меда.
- Если огромная луна в небе в ночь на Зосиму, то будет хороший урожай.
- Если низко плывут облака, то ждать мороз.