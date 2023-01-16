6 июня 2008 года Владимир Гредин был осужден за убийство хозяйки квартиры во время кражи со взломом. Тогда его приговорили к 20 годам лишения свободы, но теперь, спустя 15 лет, 63-летний Владимир добивается досрочного освобождения. «Я знаю, за что попал в тюрьму, но я все равно этого не делал, хоть мне никто не верит», - сказал он суду.
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ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ Таллиннец Владимир, приговоренный к 20 годам тюремного заключения за убийство, требует досрочного освобождения: чувствует себя в тюрьме тунеядцем
Таллиннец Владимир, приговоренный к 20 годам тюремного заключения за убийство, требует досрочного освобождения: чувствует себя в тюрьме тунеядцем
В понедельник, 16 января, в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором обсуждалась возможность освобождения 63-летнего Владимира Гредина. В 2008 году мужчина был признан виновным в убийстве с целью ограбления (согласно § 114 п. 4, 5 Уголовного кодекса) и приговорен к 20 годам лишения свободы. Согласно обвинению прокуратуры Северного округа, Владимир проник в квартиру в Таллинне и убил ее хозяйку. У мужчины также была судимость, сообщает Postimees.