ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ Таллиннец Владимир, приговоренный к 20 годам тюремного заключения за убийство, требует досрочного освобождения: чувствует себя в тюрьме тунеядцем

6 июня 2008 года Владимир Гредин был осужден за убийство хозяйки квартиры во время кражи со взломом. Тогда его приговорили к 20 годам лишения свободы, но теперь, спустя 15 лет, 63-летний Владимир добивается досрочного освобождения. «Я знаю, за что попал в тюрьму, но я все равно этого не делал, хоть мне никто не верит», - сказал он суду.