Полиция Восточной Уусимаа (Финляндия) расследует дело о мошенничестве с участием двух человек, в том числе и бывшего менеджера из охранной компании Securitas, которого подозревают в необоснованном предоставлении частных охранных услуг социальным службам.
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Финская охранная фирма Securitas вновь в центре скандала: что стряслось на этот раз?
Финская охранная фирма Securitas вновь в центре скандала: что стряслось на этот раз?
Работавшего в охранном предприятии человека подозревают в нанесении ущерба на сумму 3 миллиона евро в период с 2021 по 2022 год.
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