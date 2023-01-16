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Финская охранная фирма Securitas вновь в центре скандала: что стряслось на этот раз?

Инна-Катрин Хейн
Финская охранная фирма Securitas вновь в центре скандала: что стряслось на этот раз?
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Логотип охранной фирмы Securitas
Логотип охранной фирмы Securitas Фото: ricochet64/Shutterstock

Полиция Восточной Уусимаа (Финляндия) расследует дело о мошенничестве с участием двух человек, в том числе и бывшего менеджера из охранной компании Securitas, которого подозревают в необоснованном предоставлении частных охранных услуг социальным службам.

Работавшего в охранном предприятии человека подозревают в нанесении ущерба на сумму 3 миллиона евро в период с 2021 по 2022 год.

По данным финских СМИ, 66-летний мужчина работал менеджером в охранной компании Securitas.

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