«Вроде идет дождь, но на самом деле это смесь льда и дождя, ветер настолько сильный, что машину раскачивает, крайне высок риск сползания с дороги в кювет», - говорит водитель, описывая дорожные условия на шоссе Таллинн-Тарту. Он советует никому не торопиться, ехать спокойно, пишет Elu24.
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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Ах, этот сумасшедший дождь: дорожные условия на трассе Таллинн-Тарту очень сложные, есть риск оказаться в кювете
Ах, этот сумасшедший дождь: дорожные условия на трассе Таллинн-Тарту очень сложные, есть риск оказаться в кювете
«Такое ощущение, что идет ливень, но это смесь льда и дождя, хотя на улице +2 градуса», - говорит водитель на трассе Тарту-Таллинн, описывая погодные условия примерно за 50 км до столицы.