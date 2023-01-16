ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Ах, этот сумасшедший дождь: дорожные условия на трассе Таллинн-Тарту очень сложные, есть риск оказаться в кювете

«Вроде идет дождь, но на самом деле это смесь льда и дождя, ветер настолько сильный, что машину раскачивает, крайне высок риск сползания с дороги в кювет», - говорит водитель, описывая дорожные условия на шоссе Таллинн-Тарту. Он советует никому не торопиться, ехать спокойно, пишет Elu24.