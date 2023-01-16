ФОТО ⟩ Дочь Брюса Уиллиса поделилась снимком с больным отцом

В марте 2022 года стало известно, что у Брюса Уиллиса диагностировали серьезное заболевание (афазию), после чего он объявил о завершении карьеры. У звезды «Крепкого орешка» расстройство речи, в результате которого поражаются все языковые способности. Сейчас он отдыхает и много времени проводит с близкими.

На свежих фото Таллула и Брюс Уиллис позируют с забавными лицами. Девушка держит отца за руку, а он обнимает ее.

Ранее появились разговоры об ухудшении состояния здоровья актера. На фоне этих слухов его бывшая супруга, американская актриса Деми Мур, в своем Instagram опубликовала новые семейные фотографии. Сообщается, что она всегда на связи с Брюсом и всячески поддерживает актера и его близких.