Давай-ка на какое-то время отвлечемся от мирских дел, от всей этой ненужной суеты и займемся чем-то по-настоящему важным. Как варить сосиски в кастрюле так, чтобы они получились максимально вкусными? Вопрос действительно значимый, так что ошибок допускать категорически нельзя, пишет takprosto.cc.
Как правильно: нужно ли снимать оболочку перед варкой сосисок?
Наверное, нужно начать с того, что для приготовления действительно вкусных сосисок стоит исключить все самые бюджетные позиции. Тут уж как ни старайся, из доярки балерину не сделать. Но улучшить вкус сосисок всё-таки можно. И сейчас мы тебе расскажем, как именно.
Как варить сосиски в кастрюле
Сосиски, по крайней мере в теории, это мясной продукт. Соответственно, будем работать с ними, как с мясом.
Для начала очистим их от оболочки. Делается это проще простого, проще, наверное, только почистить банан. Теперь кинем их в воду, чтобы приготовить. Есть два способа приготовления: в холодной воде и в кипятке.
Все знают, что хороший бульон готовится из мяса, постепенно нагреваемого в холодной воде. А так как сосиски наши самые что ни на есть мясные, этот принцип подходит и для них. И что же получается в итоге? Жир из сосисок весь вытекает в воду, а на выходе мы получаем раздутую губку абсолютно без вкуса и располагающего внешнего вида.
Тогда бросаем очищенную сосиску в кипяток. Честно говоря, результат тоже не впечатляет. Возможно, на вкус она будет немного получше, нежели в первом варианте, но не на много. Опять же, раздутое изделие, которое и за 5 минут успеет стать похожим не пойми на что. Следовательно, получаем вердикт: сосиски нельзя чистить перед готовкой!
Возвращаемся к самому началу. Сосиске в оболочке, кастрюля с водой, огонь. Не будем долго тебя мучить, понимаем, голод не тетка. По логике того же бульона, длительная обработка мяса нужна только для того, чтобы получить из него вкусный «сок». Нас это не интересует. Значит, бросаем сосиски в кипяток.
Методом проб и ошибок было установлено: 5 минут варки для обычных сосисок. Чем больше изделие, тем дольше варим.
Если обратиться к «Книге о вкусной и здоровой пище», можно прочитать, что оболочку для сосисок прокалывать не нужно. И так сойдет. Однако, к нашему превеликому сожалению, современные стандарты мясных изделий давно и бесповоротно изменились. Как известно, не в лучшую сторону. Так что несколько проколов вилкой лучше предварительно проделать. Без фанатизма.
Добавлять ли соль, лавровый лист и прочий перец горошком? Можно, только толку от этого не будет никакого, оболочка не даст изменить вкус. А самой соли в сосисках уже имеется предостаточно.
После того как сосиски приготовятся, аккуратно, щипцами или чем угодно (если это удобно) очисти их от оболочки. Не переживай, она делается из специального состава, который не вреден для здоровья даже после варки. Для этого такую оболочку и придумали. Сосиски хорошо подойдут к пюрешке, гречке или тушеной капусте. А для особых ценителей всегда есть макарошки.
Можно ли есть сосиски сырыми? Если нравится, то да. Составляющие уже подготовлены для такого их употребления. Некоторые же делают салаты с сосисками. Это же народный рецепт! Так что можешь смело идти в магазин и покупать любимые сосисочки. Теперь ты знаешь, как приготовить их максимально вкусными!