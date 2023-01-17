Как правильно: нужно ли снимать оболочку перед варкой сосисок?

Наверное, нужно начать с того, что для приготовления действительно вкусных сосисок стоит исключить все самые бюджетные позиции. Тут уж как ни старайся, из доярки балерину не сделать. Но улучшить вкус сосисок всё-таки можно. И сейчас мы тебе расскажем, как именно.

Как варить сосиски в кастрюле

Сосиски, по крайней мере в теории, это мясной продукт. Соответственно, будем работать с ними, как с мясом.

Для начала очистим их от оболочки. Делается это проще простого, проще, наверное, только почистить банан. Теперь кинем их в воду, чтобы приготовить. Есть два способа приготовления: в холодной воде и в кипятке.

Все знают, что хороший бульон готовится из мяса, постепенно нагреваемого в холодной воде. А так как сосиски наши самые что ни на есть мясные, этот принцип подходит и для них. И что же получается в итоге? Жир из сосисок весь вытекает в воду, а на выходе мы получаем раздутую губку абсолютно без вкуса и располагающего внешнего вида.