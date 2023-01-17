Уверены, что многим знакома ситуация, когда вроде бы ничего и не покупал, а деньги куда-то ушли. Многие траты мы совершаем подсознательно, просто потому что так привыкли или так проще, пишет vazhnoznat.com.
Какие ненужные покупки высасывают наши деньги, а мы и не замечаем
Как ни крути, а у каждого в корзине присутствуют ненужные покупки, на которых можно было бы сэкономить.
Вот некоторые примеры покупок, за которые мы зря переплачиваем. Хотя многие могут сказать, что это лишь доплата за удобство и комфорт, и тоже будут в чём-то правы.
Мытые овощи
В супермаркете большинство из нас выберет себе овощи, которые уже вымыты. Стоят они, конечно же, дороже, чем обычные, а иногда и существенно дороже. И люди с удовольствием платят, ведь не все хотят тащить землю и грязь к себе в холодильник. Но если нужно немного урезать расходы, стоит присмотреться к этому пункту.
Дополнительные топинги
Любители суши не понаслышке знают об этой проблеме. Обычно, заказывая роллы, покупают также и топинги к ним. А продавцы ведь не дураки и кладут совсем уж маленькие порции, вынуждая нас покупать больше. В этом случае лучше всего будет купить нужные приправы и соусы в супермаркете. И дешевле получится, и всегда в холодильнике есть добавка.
Упаковка туалетной бумаги
Конечно, всегда хочется взять побольше, чтобы бумага не закончилась в самый неподходящий момент. Однако цена целой упаковки гораздо больше, чем стоимость такого же количества рулонов, если брать их отдельно. Такая вот хитрая ловушка для тех, кто старается смотреть наперед.
Настольный телефон
Пункт для тех, кто не читает, куда уходят его деньги, а потом удивляется, почему так много. Во-первых, вряд ли сегодня кто-то использует городской телефон, а всё равно платит за него. Стоит внимательно посмотреть, за что конкретно ты платишь, но не пользуешься.
Лапша быстрого приготовления
Бывают ситуации, когда такая еда действительно выручает, но не стоит забывать о ее вредности. Если сопоставить цену на килограмм, то получится, что на эти деньги можно было купить такое же количество нормальных макарон. И в целом выйдет дешевле и полезней.
Тушенка
Иногда так хочется прикупить баночку тушенки. Но ты должен понимать, что по-настоящему хорошая и качественная тушенка по цене выйдет как кусок свежего мяса. Покупать дешевую - точно плохой вариант, а стоит ли переплачивать за качественную? Тут уже каждый для себя решает.
Крупа
Крупа в пакетиках была создана, чтобы экономить людям время. А вот об экономии финансов речь никогда не шла. Хранится она столько же, сколько и обычная, на вкус тоже нет разницы. Потому всё упирается только в цену и время.
Сегодня мы чаще всего переплачиваем именно за удобство, экономию сил или времени. Ненужные ли это покупки? И да, и нет одновременно. Ведь каждый решает исключительно для себя, что для него важнее сберечь прямо сейчас: деньги или время.