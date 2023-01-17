Какие ненужные покупки высасывают наши деньги, а мы и не замечаем

Как ни крути, а у каждого в корзине присутствуют ненужные покупки, на которых можно было бы сэкономить.

Вот некоторые примеры покупок, за которые мы зря переплачиваем. Хотя многие могут сказать, что это лишь доплата за удобство и комфорт, и тоже будут в чём-то правы.

Мытые овощи

В супермаркете большинство из нас выберет себе овощи, которые уже вымыты. Стоят они, конечно же, дороже, чем обычные, а иногда и существенно дороже. И люди с удовольствием платят, ведь не все хотят тащить землю и грязь к себе в холодильник. Но если нужно немного урезать расходы, стоит присмотреться к этому пункту.

Дополнительные топинги

Любители суши не понаслышке знают об этой проблеме. Обычно, заказывая роллы, покупают также и топинги к ним. А продавцы ведь не дураки и кладут совсем уж маленькие порции, вынуждая нас покупать больше. В этом случае лучше всего будет купить нужные приправы и соусы в супермаркете. И дешевле получится, и всегда в холодильнике есть добавка.

Упаковка туалетной бумаги

Конечно, всегда хочется взять побольше, чтобы бумага не закончилась в самый неподходящий момент. Однако цена целой упаковки гораздо больше, чем стоимость такого же количества рулонов, если брать их отдельно. Такая вот хитрая ловушка для тех, кто старается смотреть наперед.

Настольный телефон