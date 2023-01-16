В Москве нашли мумифицированное тело звезды «Папиных дочек» и «Физрука»

Дочь 64-летнего Владимира Ипатова рассказала, что в последний раз общалась с отцом в конце декабря. После этого звезда фильма «Последний богатырь» перестал отвечать на звонки.

Женщина забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы. Вместе с полицией они прибыли к квартире Ипатова, вскрыли дверь и нашли мумифицированное тело.

Первичный осмотр показал, что о насильственной смерти речи не идет. Эксперты считают, что мужчина скончался по естественным причинам около месяца назад.