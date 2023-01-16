Владимир Ипатов перестал выходить на связь еще перед Новым годом. Родные пытались дозвониться до артиста, но после долгого молчания решили приехали к нему домой, где обнаружили его уже мертвым, пишет «Стархит».
В Москве нашли мумифицированное тело звезды «Папиных дочек» и «Физрука»
В Москве нашли мумифицированное тело звезды «Папиных дочек» и «Физрука»
Дочь 64-летнего Владимира Ипатова рассказала, что в последний раз общалась с отцом в конце декабря. После этого звезда фильма «Последний богатырь» перестал отвечать на звонки.
Женщина забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы. Вместе с полицией они прибыли к квартире Ипатова, вскрыли дверь и нашли мумифицированное тело.
Первичный осмотр показал, что о насильственной смерти речи не идет. Эксперты считают, что мужчина скончался по естественным причинам около месяца назад.
Отметим, что Ипатова знают по очень многим эпизодическим ролям. В копилке актера десятки картин, в том числе сериалы «Папины дочки», «Физрук». Кроме того, Владимир сыграл в известном фильме-сказке «Последний богатырь».
Ключевые слова