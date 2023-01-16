Радовалась жизни и боролась за лучшее будущее Италии до конца: яркие моменты биографии умершей Джины Лоллобриджиды

Романа, по словам Джины, у нее с Говардом не было, но больше двух месяцев она жила в небывалой роскоши и виделась с продюсером каждый день. В результате был подписан семилетний контракт, а актриса вспоминала о несостоявшемся ухажере так: «Он был очень высоким, очень интересным. Просто мы были очень разными. Я ему сказала: «Может, если вы потеряете все свои деньги, я за вас и выйду». Наверное, он был удивлен, увидев человека, которого его деньги не интересовали. А потом мой муж решил, что мне пора возвращаться домой. Я в тот момент была еще очень невинной. Я только потом поняла, что Хьюз был очень интересным мужчиной. Более интересным, чем мой муж».