Джина Лоллобриджида – культовая итальянская актриса 50-х и 60-х годов. Сейчас странно слышать, что ее долго уговаривали сниматься в кино, а она видела себя скульптором или знаменитой оперной дивой, пишет uznayvse.ru.
Радовалась жизни и боролась за лучшее будущее Италии до конца: яркие моменты биографии умершей Джины Лоллобриджиды
За ее необычайную красоту Джине были согласны платить какие угодно гонорары, и она сдалась. Девушка снималась у знаменитых итальянских режиссеров Луиджи Дзампа и Марио Моничелли, но необычайную популярность обрела после появления во французских фильмах «Фанфан-тюльпан» и «Собор парижской Богоматери». Эсмеральду в исполнении Лоллобриджиды до сих пор считают одним из лучших воплощений этого образа.
Детство и юность
Луиджина (таково полное имя актрисы) родилась летом 1927 года в семье мебельщика. Помимо нее родители растили еще трех дочек – Джулиану, Марию и Фернанду, но Луиджина была самой красивой из них, даже победила на детском конкурсе красоты.
До начала Второй Мировой войны семья жила в маленьком городке Субиако под Римом. Но как только на их поселение стали падать бомбы, семейство перебралось в маленькую горную деревеньку. Джина и её сестры сами мастерили себе обувь из соломы, а платья и блузки перешивали из линялых солдатских рубашек. Гораздо позже актриса скажет: «Это были страшные, тяжелые годы, которые не забыть. Именно этот опыт стал для меня главным. Если ты остаешься в живых, то, независимо от возраста, приобретаешь некую мудрость. В отличие от современной молодежи, я выросла неизбалованным человеком. И даже всемирная популярность в этом плане на меня никак не повлияла. Свою жизнь, свою карьеру я построила сама. Для меня всегда важно было ощущение свободы».
По окончании войны семья вернулась в родной городок, но увидела лишь руины. Супруги приняли решение ехать в Рим, где было больше возможностей найти работу. К тому времени у Джины обнаружился художественный талант, и она выходила на улицы вечного города, чтобы заработать рисунками, шаржами и карикатурами. В свободное время девушка посещала академию художеств, театральную студию и брала уроки вокала, мечтая покорить итальянскую оперную сцену.
Кинокарьера
Красота юной Джины бросалась в глаза всем, ее не единожды приглашали сняться в кино. Поначалу девушка отказывалась, лелея мечту о карьере в опере. Но однажды сдалась и появилась в эпизоде фильма «Любовный напиток», затем попала на съемочную площадку к Риккардо Фреду, снявшему драму по произведению «Дубровский» под названием «Черный орел» (1946).
Коллеги порекомендовали ей поучаствовать в конкурсе красоты, и в 1947 году девушка стала «бронзовой» мисс Италией. Параллельно продолжала сниматься в фильмах, но лишь в 1949 году ей досталась главная роль в музыкальной комедии Марио Косты «Без ума от оперы», где Джина сумела блеснуть не только красотой, но и прекрасными вокальными данными.
С тех пор Лоллобриджиде стали предлагать лишь главные роли. Она сыграла бывшую проститутку Агостину Берталоцци в драме Луиджи Дзампы «Набат» (1949), затем Донату в комедии Джанни Франчолини «Жена не может ждать» (1949), Маргериту (Риту «Бутон») в фильме Марио Моничелли «Собачья жизнь» (1950), Даниэлу в картине Пьетро Джерми «Город защищается» (1951). Кадр из фильма «Собачья жизнь» Яркой стала ее роль Стеллы в биографической драме Джакомо Джентильомо «Молодой Карузо» (1951), где главного героя сыграл Эрмано Ранди. В этом фильме прекрасную итальянку увидел французский режиссер Кристиан-Жак и загорелся идеей пригласить ее в свой приключенческий проект. И началась новая страница жизни Джины.
Джина Лоллобриджида и Эрмано Ранди Лоллобриджида, которую раньше обожали только соотечественники, завоевала сердца французов, снявшись в фильме «Фанфан-тюльпан» (1952) в роли цыганки Аделины вместе с Жераром Филипом. Картина, которую до сих пор любят киноманы, была удостоена призов Каннского и Берлинского фестивалей и, как принято считать, вывела французский кинематограф из затянувшегося послевоенного кризиса.
О съемках вместе с Филипом, обаятельным любимцем женщин, Джина вспоминала позже: «Жерар не только помогал мне, но делал все для того, чтобы вернуть мне мою уверенность во время съемок. Он тратил многие часы свободного времени, чтобы научить меня французскому языку. После «Фанфана-тюльпана» мои акции поднялись, и я с тех пор говорю, что Жерар Филип принес мне счастье».
Актриса тем временем закрепила успех ролью Луллы в совместном итальяно-французском проекте «Неверные» (1953). Слава Лоллобриджиды вышла за пределы Европы и добралась до Голливуда. Первой ролью актрисы на «фабрике грез» стала Мария Даннротер из криминальной комедии Джона Хьюстона «Посрами дьявола» (1953). Партнерами Джины по съемкам стали популярные актеры того времени: Хамфри Богарт, Дженнифер Джонс, Роберт Морли.
Но Джина не отказывалась и от работы в родной Италии и во французских картинах, к примеру, в «Ночных красавицах», где актриса воплотила на экране образ чувственной кассирши в кафе, Лейлы.
В 1953 году вышла новая картина с участием Лоллобриджиды – «Хлеб, любовь и фантазия», где она сыграла Марию де Ритис «Берсальерку». Ее партнером по съемкам стал Витторио де Сика, а сам фильм завоевал награду Берлинского кинофестиваля. Джине была вручена итальянская премия «Серебряная лента».
Очень яркой и до сих пор любимой зрителями стала Эсмеральда в исполнении Лоллобриджиды в драме Жана Деланнуа «Собор Парижской Богоматери», а сама актриса была счастлива сыграть оперную певицу Лину Кавальери в музыкальной комедии «Самая красивая женщина мира», поскольку самостоятельно исполнила все песни и арию из оперы Джакомо Пуччини «Тоска». За эту роль в 1956 году Джина получила премию «Давид ди Донателло» как лучшая актриса. В том же году министр культуры Франции Жан-Жак Айягон вручил ей орден Искусств и изящной словесности.
Этот же год принес артистке премьеру американской драмы Кэрола Рида «Трапеция», где вместе с ней в главных ролях снялись Берт Ланкастер и Тони Кертис. История о любви и риске в цирковой труппе была воспринята зрителями и критиками ровно, но когда Лоллобриджида появилась в главной роли в историческом фильме «Соломон и царица Савская», успех был грандиозным. Дуэт с Юлом Бриннером достиг цели.
Шестидесятые годы начались для актрисы со съемок в фильме «Бурное море», где ее партнером выступил Жан-Поль Бельмондо, а затем с Роком Хадсоном она появилась в комедии «Приходи в сентябре» и с Шоном Коннери в триллере «Соломенная вдова».
В 1969 году в фильмографии актрисы появилась семейная драма Мауро Болоньини «Прекрасный ноябрь» (Четтина), а в 1972 году она снялась в экранизации романа Набокова «Король, дама, валет», снятой польским режиссером Ежи Сколимовским в Голливуде. В этой нуар-комедии Лоллобриджиде досталась главная роль Марты Дрейер, в которую влюбляется собственный племянник Франк (Джон Молдер-Браун). В семидесятые годы актриса снималась все меньше, отказываясь от проходящих ролей. Лишь в 1985 году она появилась в мистическом триллере «Обманы» в роли принцессы Алессандры, а в 1997 году Лоллобриджиду пригласили воплотить главную героиню, Габи Берреби, во французской ленте «ХХL».
На досуге Джина все больше времени посвящала скульптурной лепке и фотографии. В ее коллекции имеются фото таких знаменитостей, как Одри Хепберн, Пол Ньюман, Сальвадор Дали. А с Фиделем Кастро актриса и вовсе провела 12 дней, во время которых лидер Кубы дал ей эксклюзивное интервью и не раз позировал перед её объективом.
В 2017 году кинодиве исполнилось 90 лет, а в 2018 году у нее появилась личная звезда на Аллее славы в Голливуде.
Личная жизнь
Красота и талант Джины привлекали множество мужчин, но влюблялась она лишь в некоторых. О ее романах с коллегами по съемочной площадке и известными личностями ходило множество слухов, но большинство из них были придуманными. К примеру, миф о близких отношениях с Юрием Гагариным она развеяла сама, на другие предположения предпочитала и вовсе не отвечать.
Лоллобриджиде было 22 года, когда она вышла замуж, всерьез влюбившись в югославского врача Милко Скофича. Мама Джины была довольна: врач или адвокат – те профессии, которые, как она считала, всегда дадут мужчине возможность содержать семью. Но Милко вскоре оставил практику и переквалифицировался в менеджеры супруги. В 1957 году у пары родился единственный сын Андреа. Ему было 14 лет, когда его знаменитая мама развелась с мужем после 22 лет брака.
Когда актриса уже как год была замужем за Скофичем, от ее красоты потерял голову кинопродюсер и авиатор Говард Хьюз (прототип главного героя в фильме «Авиатор» с Леонардо Ди Каприо). Миллионер прислал актрисе один билет на самолет до Лос-Анджелеса, хотя она сообщала, что замужем и без мужа в Голливуд не поедет. Она честно рассказала все Милко, но тот настоял, чтобы она ехала – и чтобы в будущем у нее не было повода для упреков о «несостоявшейся карьере и упущенных возможностях».
Романа, по словам Джины, у нее с Говардом не было, но больше двух месяцев она жила в небывалой роскоши и виделась с продюсером каждый день. В результате был подписан семилетний контракт, а актриса вспоминала о несостоявшемся ухажере так: «Он был очень высоким, очень интересным. Просто мы были очень разными. Я ему сказала: «Может, если вы потеряете все свои деньги, я за вас и выйду». Наверное, он был удивлен, увидев человека, которого его деньги не интересовали. А потом мой муж решил, что мне пора возвращаться домой. Я в тот момент была еще очень невинной. Я только потом поняла, что Хьюз был очень интересным мужчиной. Более интересным, чем мой муж».
Замуж Лоллобриджида так больше и не вышла, хотя всегда была окружена поклонниками. Ей исполнилось 57, когда она влюбилась в 27-летнего архитектора Хавьера Ригау-и-Рольфоса. Их отношения длились почти двадцать лет, Джина собиралась сочетаться с ним браком, но до официоза дело так и не дошло. А позже актриса узнала, что Хавьер втайне зарегистрировал их брак, чтобы иметь доступ к ее финансам. Лоллобриджида подала в суд, хотя Хавьер объяснял свой поступок тем, что не мог смириться, что их брак не удался.
В 1994 году Андреа сделал Джину бабушкой – у нее появился внук Димитрий. В 2014 году сын кинодивы подал иск против матери, чтобы признать ее недееспособной. Милко-младшего пугали молодые любовники-аферисты, вьющиеся вокруг Джины, по его мнению, пытаясь завладеть состоянием актрисы. Мать возмутилась поведением сына, заявив, что мозги у нее работают исправно и распоряжаться нажитым она сумеет сама. Судья поддержал Лоллобриджиду и оставил иск без удовлетворения.
Последние годы жизни и смерть
В 2021 году СМИ сообщили, что актриса воспользовалась правом приоритетной вакцинации от коронавируса, о чем она заявила в прямом эфире телевизионного шоу A domenica. Прививку почтенной кинозвезде сделали в римской клинике Campus Biomedico.
Последние годы актриса жила на собственной вилле в Италии, занималась садом, музыкой, скульптурой и собиралась прожить еще как минимум лет пятнадцать-двадцать, ссылаясь на долгожителей в ее роду (тетя дожила до 113 лет, а двоюродная бабушка в свое время имела статус самой старой итальянки). Но 16 января 2023 года стало известно о смерти 95-летней актрисы.
Причём ещё 14 января в популярной социальной сети появилось сообщение: «Около 11 часов утра по Гринвичу в субботу (14 января 2023 г.) скончалась наша любимая актриса Джина Лоллобриджида». Однако 15 числа представители актрисы опровергли эту информацию и назвали слухи о смерти мистификацией. Но 16 числа новостное агентство ANSA подтвердило новость о смерти Джины.
Важные события в жизни
1946 год: получила первую роль в фильме «Любовный напиток».
1947 год: заняла третье место в конкурсе «Мисс Италия».
1949 год: вышла замуж за врача Милко Скофича.
1954 год: получила итальянскую премию «Серебряная лента» за роль Марии де Ритис в фильме «Хлеб, любовь и фантазия».
1956 год: награждена премией «Давид ди Донателло» как лучшая актриса за роль Лины Кавальери в фильме «Самая красивая женщина мира».
Награждена французским орденом Искусств и изящной словесности.
1957 год: родила сына Андреа Милко.
1971 год: развелась с Милко Скофичем.
1973 год: стала членом жюри ММКФ.
1992 год: награждена французским орденом Почетного легиона.
1997 год: награждена призом МККФ за вклад в киноискусство.
2003 год: провела выставку собственных скульптурных работ в Москве.
2018 год: появилась личная звезда на Аллее славы в Голливуде.