ВЫ УЖЕ ТАМ БЫЛИ? ⟩ Смотрите, какие новые развлечения открылись для жителей Эстонии в 2022 году

За последний год в Эстонии открылось несколько интересных и необычных мест для времяпрепровождения, а также к нам пришли долгожданные сети магазинов – Lidl и IKEA. И так как Эстонию нельзя назвать богатой на развлечения страной, любое открытие чего-либо новенького становится настоящей сенсацией.