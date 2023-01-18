За последний год в Эстонии открылось несколько интересных и необычных мест для времяпрепровождения, а также к нам пришли долгожданные сети магазинов – Lidl и IKEA. И так как Эстонию нельзя назвать богатой на развлечения страной, любое открытие чего-либо новенького становится настоящей сенсацией.
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ВЫ УЖЕ ТАМ БЫЛИ? ⟩ Смотрите, какие новые развлечения открылись для жителей Эстонии в 2022 году
Смотрите, какие новые развлечения открылись для жителей Эстонии в 2022 году
Жители Эстонии уже привыкли, что за острыми ощущениями или спокойным, но качественным отдыхом нужно ехать за границу, но когда что-то открывают у нас, многие стараются посетить новые места в первые дни открытия. Давайте же посмотрим на самые интересные новинки 2022 года.