Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию

«Мы очень много работы провели по этому поводу, но ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе. Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице», – сказала Апанасенко.

«Она получила задание от ее оргкомитета, что должна сделать со мной селфи-фотографию. И она это пыталась сделать не впервые. У меня к ней есть только один вопрос и пока что на него нет ответа – поддерживает ли она политику своего президента [Владимира] Путина, который начал войну в Украине, или нет», – сказала Апанасенко.