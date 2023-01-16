По словам Виктории Апанасенко, украинская делегация пыталась отстранить россиянку от участия в проекте, но организаторы не смогли этого сделать.
Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию
Обладательница титула «Мисс Украина Вселенная 2022», украинская модель Виктория Аапнасенко, которая представляет Украину на 71-м международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», 14 января в эфире канала «1+1» прокомментировала участие в шоу представительницы страны-агрессора РФ Анны Линниковой, пишет Gordonua.
По словам Апанасенко, украинская делегация пыталась отстранить россиянку от участия в проекте, но организаторы не смогли этого сделать.
«Мы очень много работы провели по этому поводу, но ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе. Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице», – сказала Апанасенко.
Она также прокомментировала попытку россиянки встать рядом с ней для совместного фото.
«Она получила задание от ее оргкомитета, что должна сделать со мной селфи-фотографию. И она это пыталась сделать не впервые. У меня к ней есть только один вопрос и пока что на него нет ответа – поддерживает ли она политику своего президента [Владимира] Путина, который начал войну в Украине, или нет», – сказала Апанасенко.
Украинка призналась, что российская сторона уже несколько раз предлагала ей сделать «дружеское фото».
СПРАВКА
В 71-м конкурсе «Мисс Вселенная» принимает участие 84 конкурсантки. Появление представительницы РФ в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову «Мисс Геноцид».
Финал конкурса состоится в ночь на 15 января в Новом Орлеане (Луизиана, США).
С 1996-го по 2015 год проект принадлежал экс-президенту США Дональду Трампу, который затем продал его голливудскому импресарио Ари Эмануэлю.