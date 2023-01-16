Умерла звезда фильмов «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери» Джина Лоллобриджида

Джина Лоллобриджида умерла. Великая героиня итальянского кино родилась в Субиако 4 июля 1927 года, ей было 95 лет, – говорится в сообщении.

Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в семье мастеров-мебельщиков. После переезда в 1945 году будущая актриса начала зарабатывать свои первые деньги, рисуя карикатуры и шаржи.

В юности Лоллобриджиду неоднократно приглашали сниматься в кино, но она отказывалась. Ее главной мечтой было стать скульптором или оперной певицей. Спустя долгие уговоры матери девушка все-таки согласилась и в 1946 году приняла участие в съемках фильмов «Черный орел», «Любовный напиток», «Преступление Джованни Эпископо» и так далее.