Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», скончалась в возрасте 95 лет, сообщает итальянское издание la Repubblica.
Умерла звезда фильмов «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери» Джина Лоллобриджида
Джина Лоллобриджида умерла. Великая героиня итальянского кино родилась в Субиако 4 июля 1927 года, ей было 95 лет, – говорится в сообщении.
Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в семье мастеров-мебельщиков. После переезда в 1945 году будущая актриса начала зарабатывать свои первые деньги, рисуя карикатуры и шаржи.
В юности Лоллобриджиду неоднократно приглашали сниматься в кино, но она отказывалась. Ее главной мечтой было стать скульптором или оперной певицей. Спустя долгие уговоры матери девушка все-таки согласилась и в 1946 году приняла участие в съемках фильмов «Черный орел», «Любовный напиток», «Преступление Джованни Эпископо» и так далее.
Особую известность актрисе придали роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» режиссера Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» Жана Деланнуа. За вклад в кинематограф Лоллобриджиду получила в 2018 году именную звезду на Аллее славы Голливуда.