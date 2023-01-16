Обильные дожди и таяние снега за последние несколько дней значительно повлияли на эстонские реки. Из-за этого некоторые места в Эстонии затоплены, жилые дома также оказались под угрозой, пишет Elu24.
Для подписчиков
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Наводнения в Эстонии принимают угрожающие масштабы
Наводнения в Эстонии принимают угрожающие масштабы
На странице синоптика Кайро Кийтсака в Facebook люди со всей Эстонии делятся фотографиями и видеозаписями того, как уровень воды в эстонских реках поднялся, затопив большие участки земли.
Ключевые слова