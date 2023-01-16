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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Наводнения в Эстонии принимают угрожающие масштабы

Анналийза Кёсс
Наводнения в Эстонии принимают угрожающие масштабы
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Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Обильные дожди и таяние снега за последние несколько дней значительно повлияли на эстонские реки. Из-за этого некоторые места в Эстонии затоплены, жилые дома также оказались под угрозой, пишет Elu24.

На странице синоптика Кайро Кийтсака в Facebook люди со всей Эстонии делятся фотографиями и видеозаписями того, как уровень воды в эстонских реках поднялся, затопив большие участки земли.

«Река Велизе, вид с моста Вянгла. Слева здание старой водяной мельницы, рядом с ним плотина под водой», – делится Кийтсак в соцсетях.

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