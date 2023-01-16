«Было плохо, и я сказал: «Господи, забери меня. Как – не волнует»: последнее интервью Вахтанга Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе спокойно говорил о смерти, уверяя, что не боится уйти в мир иной. А в минуты отчаяния актер и вовсе просил Бога поскорее забрать его на тот свет.

«Три дня назад мне было очень плохо, и я сказал: «Господи, забери меня. Как - не волнует». Думал, мне станет легче, если умру. Единственное мое положительное качество - я не боюсь смерти. Иногда я захожу в церковь, там тихо… Поставлю свечу…» - откровенничал звезда «Мимино» в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

При этом артист любил жизнь. Просто после кончины жены Ирины Григорьевны, с которой он прожил 56 лет, Вахтанг Константинович потерял смысл существования. Конечно, звезду навещали дети и внуки, но по возможности. «Я прожил красивую, счастливую жизнь, потому что это песня!» - говорил исполнитель хита «Мои года - мое богатство».

10 лет назад у Кикабидзе возникли проблемы с почками. А в 2018-м звезда кинематографа признался, что болен раком мозга. «Меня как будто молотком снизу по черепу ударили. Я упал. Потерял ориентацию. Положили в больницу. Там ложку не мог держать, стоять не мог, падал все время. Начали делать анализы, оказалось, плохи дела, артерия не пропускает кровь. Привезли в Москву, там сказали, что у меня в голове большая гнойная киста, срочно сделали операцию. А во время операции врачи за кистой увидели опухоль», - рассказывал страшные подробности певец в программе «Однажды».