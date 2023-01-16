Эстонский астролог Кристина Иванова настоятельно рекомендует загадывать желания с 16 по 18 января: всё сбудется!

Сегодня, завтра, послезавтра - особый случай, который приурочен к астрологическому символизму. Это дни, когда возможно все при определенном усилии воли.

Тема визуализации желаний с 16 по 18 января приобретает почти сакральное значение. Я вам сообщаю это при всем моем скепсисе к эзотерике. Скепсис скепсисом, но факт остаётся фактом. Один раз в год Солнце находится в «соприкосновении» с самой крутой по уровню значения планетой Плутон. И пока они «идут» на сближение, то возможно все.

Ощущения во многом будут зависеть от вашего внутреннего состояния. Кого-то могут терзать мигрени, бессонница и мысли об уже ушедших людях или потерянных возможностях. Могут сниться мертвые, этого не стоит бояться.

Кто-то, наоборот, будет чувствовать прилив сил и необычайной энергии. Плутон добр с теми, кто не боится перемен. Причем перемен часто не мягких, а тех, что приходят в сопровождении не поддающихся контролю событий. Надо понимать, что иногда следует шагнуть с пустыми руками в пустоту, чтобы обрести настоящую свободу. Это действие, естественно, потребует от нас недюжинных смелости, отваги и веры в благополучный исход. Не хочу бравировать библейскими фразами, но эти дни про то, что «каждому воздастся по вере его».

Это время особенно важное для представителей земных знаков: Тельцов, Дев, Козерогов или для тех, у кого в этих знаках есть важные точки вашей карты. Рыбы, Раки и Скорпионы тоже не останутся в стороне.

Желайте сильно, формируя твердое намерение на весь будущий год, открывая цикл своих планов до следующего февраля. Подходите к этому процессу со всей отвагой, понимая, что если желание исполнится, то это потребует и некоторых изменений от вас.

Не стоит просить чего-то для других. Сформулируйте то, что нужно для вас лично и представьте, что это уже реализовалось. Носите в мыслях этот драгоценный бриллиант три ближайших дня и желательно сохраняйте сакральное молчание.

А я вам желаю, чтобы исполнилось неисполненное, даже если это займёт время.