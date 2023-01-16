ЧУДЕСА ЯНВАРЯ ⟩ Почему в первые дни года все массово бегут на спорт: персональный тренер Виктор Шавлюга знает секреты таллиннцев

Об этом лучше других знает персональный тренер Виктор Шавлюга из Таллинна, который рассказал порталу Limon.ee о том, сколько шагов в день он рекомендует делать своим подопечным, а также о том, когда люди активнее всего начинают заниматься собой и своим телом. Действительно ли многие начинают и вскоре бросают подобные занятия с тренером, например, по причине того, что подарочная карточка уже использована?