Все уже успели отойти от зимних праздников, дать себе обещания в новом году пойти в тренажерный зал, заняться спортом, начать больше двигаться и быть лучше. Так ли это на самом деле? Правда ли, что жители Эстонии рванули в начале года в тренажерные залы?
Для подписчиков
ЧУДЕСА ЯНВАРЯ ⟩ Почему в первые дни года все массово бегут на спорт: персональный тренер Виктор Шавлюга знает секреты таллиннцев
Почему в первые дни года все массово бегут на спорт: персональный тренер Виктор Шавлюга знает секреты таллиннцев
Об этом лучше других знает персональный тренер Виктор Шавлюга из Таллинна, который рассказал порталу Limon.ee о том, сколько шагов в день он рекомендует делать своим подопечным, а также о том, когда люди активнее всего начинают заниматься собой и своим телом. Действительно ли многие начинают и вскоре бросают подобные занятия с тренером, например, по причине того, что подарочная карточка уже использована?
Ключевые слова