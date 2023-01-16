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ЧУДЕСА ЯНВАРЯ ⟩ Почему в первые дни года все массово бегут на спорт: персональный тренер Виктор Шавлюга знает секреты таллиннцев

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
Почему в первые дни года все массово бегут на спорт: персональный тренер Виктор Шавлюга знает секреты таллиннцев
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Тренажерный зал. Снимок иллюстративный.
Тренажерный зал. Снимок иллюстративный. Фото: Day Of Victory Studio/Shutterstock

Все уже успели отойти от зимних праздников, дать себе обещания в новом году пойти в тренажерный зал, заняться спортом, начать больше двигаться и быть лучше. Так ли это на самом деле? Правда ли, что жители Эстонии рванули в начале года в тренажерные залы? 

Об этом лучше других знает персональный тренер Виктор Шавлюга из Таллинна, который рассказал порталу Limon.ee о том, сколько шагов в день он рекомендует делать своим подопечным, а также о том, когда люди активнее всего начинают заниматься собой и своим телом. Действительно ли многие начинают и вскоре бросают подобные занятия с тренером, например, по причине того, что подарочная карточка уже использована?

Персональный тренер Виктор Шавлюга из Таллинна
Персональный тренер Виктор Шавлюга из Таллинна Фото: Личный архив автора
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